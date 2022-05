Heidi Klum hat sich für das Halbfinale von "Germany's next Topmodel" eine besondere Gastjurorin ausgesucht: Tochter Leni Klum.

Nächsten Donnerstag (19. Mai) steigt das Halbfinale von "Germany's next Topmodel" (20:15 Uhr, ProSieben). Modelmama Heidi Klum (48) hat sich dafür eine ganz besondere Unterstützung geholt: Tochter Leni (18) wird als Gastjurorin zu sehen sein. Das wurde am Ende der aktuell ausgestrahlten Episode angekündigt. "Wer hätte das gedacht, dass ich mit dir jemals über den 'Germany's next Topmodel'-Laufsteg laufe", freut sich Klum in einem Vorschauclip für die 16. Folge, während sie Hand in Hand mit Tochter Leni zum Juroren-Platz schreitet.

Die 18-Jährige, die in den USA aufgewachsen ist, spricht im Clip sogar Deutsch. "Heute ist ein ganz großer Tag für euch und wir wissen das, es ist der letzte Entscheidungstag", erklärt das Nachwuchsmodel mit hörbarem Akzent den verbliebenen Kandidatinnen. Wer am Ende eine Runde weiter kommt, wird sich zeigen. Ins Rennen gehen Noëlla, Anita, Lieselotte, Luca, Martina und Lou-Anne. Das große "GNTM"-Finale steigt am 26. Mai.

Heidi Klum setzt bei "GNTM" auf Familie

Ganz überraschend ist Leni Klums Auftritt nicht. Schon während der "GNTM"-Dreharbeiten auf der griechischen Insel Mykonos deutete die Modelmama im Gespräch mit spot on news an: "Vielleicht kommt sie eine Episode mal vorbei." Leni kennt "Germany's next Topmodel" seit Beginn an. "Sie wird jetzt 18 Jahre alt und die Show ist im 17. Jahr, sie war also von Anfang an mit dabei", erzählte die 48-Jährige damals.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Heidi Klum Unterstützung aus der Familie holt. So war schon Bill Kaulitz (32), der Zwillingsbruder von Klums Ehemann Tom Kaulitz (32), in der Sendung als Gastjuror zu sehen. Zudem drehte die Band der beiden, Tokio Hotel, während des Finales 2021 live ein Musikvideo mit den Models und steuerte in der Vergangenheit auch den Titelsong zur Show bei.

Leni Klum ist in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter getreten und feierte ihr Modeldebüt im Dezember 2020. Seitdem hat die 18-Jährige zahlreiche Cover geziert und ist für verschiedene Designer über den Laufsteg gelaufen.