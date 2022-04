Diese Woche lernen die Mädchen: Wer nächste Woche noch da sein wird, das entscheidet einzig und allein Heidi Klum.

Die Studiengebühren an der Model-Uni müssen bezahlt werden - deshalb gibt es in Folge zehn von "Germany's next Topmodel" (donnerstags, 10:15 Uhr, ProSieben) einfach noch mal Castings für die Frauen. Für die Nachwuchsmodels eine gute Gelegenheit, um zu sehen, wer gut bei den Kunden ankommt. Doch eine Einladung nach der anderen reicht nicht, wie Sophie (18) beweist. Während ihre Fotos zu überzeugen wissen, kommt ihre "Personality" bei den meisten Kunden nicht gut an. Die Jobs stauben dagegen die authentischen Noëlla (24), Luca (19) und Vivien (21) ab.

Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Anita und Sophie

Die letzte Chance ist ein Überraschungscasting für LaLa Berlin. Dabei bemerkt Leyla Piedayesh (52), Inhaberin von Lala Berlin, dass Anita (20) und Sophie derselbe Typ wären. Anita, etwas brüskiert: "Sie hat seit dem Umstyling meine Haare!" Die beiden müssen noch gemeinsam laufen - der Punkt geht an Anita, die dabei weniger angestrengt aussieht. Sie kriegt auch zusammen mit Martina (50) den Job. Während Anita die Wangen vom Grinsen weh tun, bedeutet das für Sophie: "Ich bin natürlich enttäuscht. [...] Wieder ein Schlag ins Gesicht."

Auch Lieselotte macht der Konkurrenzkampf zu schaffen, wie sie ihren Lieben am Telefon berichtet. Der zeigt sich mittlerweile auch schon am Frühstückstisch. Da erklärt die 66-Jährige den Jüngeren, dass sie jedes Mal ohne Erwartungen in ein Casting gehe. Lou-Anne (18) sagt ihr daraufhin, was schon einige hinter ihrem Rücken gesagt haben: "Wenn du das Gefühl hast und sagst, du solltest hier gar nicht mehr sein: Wir zwingen niemanden hier zu sein." Lieselotte stellt klar, dass es ihr nicht darum gehe, nur Spaß zu haben: "Es entwickelt sich immer mehr ein Ehrgeiz und der Wunsch, Model zu werden. Da unterschätzen sie mich. Ich möchte hier einen Platz haben."

Jeremy Scott und sein liebster "Superstrudel"

Das kann sie diesmal vor einem echten Star-Designer beweisen: Der Creative Director des Luxuslabels Moschino, Jeremy Scott (46), ist diesmal beim Elimination-Walk und -Shooting dabei. Seine Mode ist knallbunt, verrückt und voller Comicfiguren. "Altersgemäß sind diese Kleider für mich nicht...", findet Lieselotte. Bei den anderen Models herrscht da etwas mehr Ehrfurcht. Sophie verschlägt es glatt die Sprache, als Scott persönlich ihr die Ohrringe anlegt: "Er kleidet Gigis und Bellas ein - aber Dorftrottel Sophie? What?"

Um sich vor Jeremy und seinem liebsten "Superstrudel" - so nennt Scott Heidi Klum (48) - zu beweisen, darf sie auch wieder mit ihrer großen Konkurrentin ins Duell gehen: Sophie und Anita sollen im selben Set abwechselnd posieren. Im nun schon zweiten direkten Vergleich geht der Punkt wieder an Anita, von der Jeremy regelrecht begeistert ist. "Da passt einfach alles", so Heidi in der Feedbackrunde über Anitas Foto.

Für Sophie gibt es dagegen noch mehr Kritik. Die Kunden hätten auch Heidi gesagt, dass Sophie bei den Castings immer ein wenig "over the top" wäre. Beim Shooting sah sie zerstreut und wenig selbstbewusst aus, sagt ihr Jeremy Scott. Heidis Tipp: "Vielleicht schneidest du dir da ne kleine Scheibe von Anita ab." Sophies hoffentlich nur metaphorisch gemeinte Antwort: "Ich schneid mir die Hälfte von Anita ab!"

Lieselotte zeigt indes ihren neuen Ehrgeiz nicht nur beim Shooting sondern auch Backstage, wo sie ungewohnt unfreundlich versucht, ihren Platz vor dem Spiegel zu verteidigen. Bevor ihr Shooting und Walk losgeht, betet Heidi inständig, dass Lieselotte das Spiel diesmal ernst nimmt und Eleganz statt Slapstick walten lässt. Doch diesmal waren die Stressflecken umsonst: Lieselotte verkneift sich sämtliche albernen Gesten. Dafür wirkt sie "horny", wie Scott sagt. Heidi und Martina versuchen das Wort für Lieselotte zu übersetzen: "Geil... Oder liebesbereit..." Alles besser als ihre bisherigen Auftritte - Heidi fällt sehr offensichtlich ein Stein vom Herzen, dass sie die Best Agerin weiterlassen kann.

Unerwarteter Rauswurf

So gut läuft es nicht für jede. Lena (21) und Viola (21) sind die Schwächsten beim Shooting und müssen zittern. "Es war nicht eure Woche", kündigt Heidi an. Lenas Foto hat sie dann doch noch gerettet. Viola allerdings hat kein Bild mehr bekommen. "Breaks my heart", so Heidi bei ihrem Abgang. Doch dabei bleibt es nicht. Während Inka (19) und Lou-Anne noch vor Heidi stehen, wundern sich die anderen im Backstage, dass heute nur eine gehen musste. Zu früh gefreut. Inka wirkte zu wenig selbstbewusst, so das Urteil. "Ich muss dir leider sagen, ich habe kein Foto für dich", schickt Heidi sie völlig überraschend nach Hause.

Die Models können es kaum glauben. "Es ist unerwartet, deswegen trifft mich das so hart", so die nahezu sprachlose Inka, die sich vor wenigen Folgen noch ihre gesamte Mähne für die Show hat zum Pixie-Cut schneiden lassen. So geschockt sah man die anderen bisher noch nicht. "Man darf sich keinen Fehler mehr erlauben", zieht Lou-Anne aus der Erfahrung. "Das ist echt ein hartes Game. Und es wird härter je näher wir dem Ziel kommen", so Sophie.