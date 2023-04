"Germany's Next Topmodel"

"Germany's Next Topmodel" Plötzlich taucht neue Konkurrenz auf

Überraschung bei "Germany's Next Topmodel": Sechs neue Models stoßen in Folge acht dazu, fünf von ihnen sind sogenannte Best Ager.

Wer sich gefragt hat, wo bei "Germany's Next Topmodel" (Donnerstag, 20:15 Uhr, ProSieben) dieses Jahr die erwachsenen Frauen bleiben, kriegt jetzt seine Antwort: Die waren mit Visa und Quarantäne beschäftigt! In der achten Folge stoßen sechs neue Model-Anwärterinnen zu der Gruppe, von denen fünf über 40 Jahre alt sind.

Das sind die neuen bei "Germany's Next Topmodel"

Charlene (52), Ina (44), Maike (23), Marielena (52), Nicole (49) und Zuzel (50) überraschen die Mädchen, für die die Top 10 damit wieder in weite Ferne rückt. Nicht alle sind begeistert. "Ich finde das super unfair gegenüber uns", weint etwa die 19-jährige Anya.

Um "fair" zu bleiben, müssen die Neuen direkt drei Aufgaben meistern, die die anderen Models in den letzten Folgen auch absolviert haben: ein Sedcart-Shoot oben ohne, ein sexy Walk in Unterwäsche und ein extravaganter Walk in den Outfits von Yannik Zamboni. Wir erinnern uns: Das war der Designer, der von seinen Models erwartet, dass sie breitbeinig über den Catwalk trampeln.

Eine alte Bekannte von Heidi

Alle außer Anya feuern die neuen Models beim Shooting ordentlich an, feiern ihre Bilder und verteilen Komplimente. Besonders überzeugt dabei Nicole, die eine ehemalige Model-Kollegin von Heidi Klum (49) ist und am Anfang ihrer Karriere mit der Modelmama sogar in einer WG in Mailand zusammenlebte. Sowohl für ihren sexy Walk als auch für den Grusel-Gang erhält Nicole Komplimente von Showmasterin Heidi.

Für zwei der Models geht es direkt wieder nach Hause

Zuzel und Charlene können die "Germany's Next Topmodel"-Chefin dagegen nicht überzeugen. Sie müssen direkt wieder den Heimweg antreten, während die übrigen vier Nachzüglerinnen in die Villa einziehen dürfen.

Dann müssen auch die anderen Girls mal wieder ran. Gast-Star Coco Rocha (34) bereitet die Models auf einen besonders abgedrehten Walk vor, bei dem vor allem Kreativität gefragt ist. Weder sexy noch elegant, stattdessen aber lustig und komisch soll es aussehen. Ziel der Challenge ist dem kanadischen Model zufolge: "Sich frei fühlen und ein Risiko eingehen".

Für die Zuschauer der ProSieben-Sendung stellt das einen Segen dar, denn kreativ sind die Models tatsächlich: Sie kriechen, zappeln und wackeln über den Laufsteg, und sehen dabei mal nach furchterregenden Zombies, mal nach einem süßen Pinguin und mal nach Johnny Depp (59) als Hunter S. Thompson auf LSD in "Fear and Loathing in Las Vegas" aus.

GNTM goes Ausdrucks-Walk

Der Walk am nächsten Tag, bei dem die Frauen im direkten Duell gegeneinander antreten, wird folgerichtig zum Treffpunkt von Ausdruckstanz und Impro-Theater. Coco (21) beeindruckt mit einem Spagat, Katherine (20) läuft mit heraushängender Zunge, Somajia (21) sieht aus wie eine Kaulquappe im Windkanal und rennt anschließend den Jurorinnen schreiend entgegen. Anya läuft rückwärts, Selma (18) windet sich in einer imaginären Zwangsjacke und Anna-Maria (24) legt ein ganzes Theaterstück hin: zuerst stolpert sie völlig verwirrt herum, dann schleppt sie sich verzweifelt weinend voran, schließlich torkelt sie wie betrunken über den Laufsteg. Heidi hat an der Challenge ebenfalls ihren Spaß, bis ihr bewusst wird, dass sich ihr Lachen auch negativ auswirken könnte. "Hach, ich hab heut schon wieder zwei Falten mehr gekriegt", sorgt sie sich.

Dieses Model verlässt das Haus

Als Schlechteste müssen Leona (19) und Mirella (20) im "Final Battle" direkt gegeneinander antreten. Mirella schmeißt sich dabei auf den Boden und kriecht zehn Meter mit scheinbar letzter Kraft - mit Erfolg. Denn Leona muss gehen, aber so sehr hat sich wohl noch keine Teilnehmerin gegen ihren Abgang gewehrt. "Ich kann jetzt noch nicht gehen!", fleht sie Heidi an, und bricht mit den Worten "Es ergibt keinen Sinn, ich versteh es nicht" in den Armen der anderen Teilnehmerinnen zusammen.