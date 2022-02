Heidi Klum und Thomas Hayo drehen derzeit in Kalifornien für "Germany's next Topmodel". Auf Instagram gibt es einen kleinen Vorgeschmack.

Der langjährige Co-Juror Thomas Hayo (52) wird in der 17. Staffel als Gastjuror zu "Germany's next Topmodel" und Castingshow-Chefin Heidi Klum (48) zurückkehren. Aktuell laufen die Dreharbeiten zu der Episode mit dem Creative Director. Auf Instagram gibt der 52-Jährige einen kleinen Vorgeschmack darauf, was die angehenden Models und die Fans bei diesem Dreh in Kalifornien erwartet.

Als Bühne dient ein Sportplatz mit Footballfeld, einer Laufbahn drumherum und zwei Tribünen vor einem strahlend blauen Himmel. Auf einer Seite des Spielfeldes ist eine grüne Stoffbahn ausgerollt, wie Hayo auf den Fotos und Videos in seinen Insta-Stories zeigt. In weiteren Aufnahmen ist die große Mitarbeiterschar zu sehen, viele Kameras, Scheinwerfer, ein Zelt als Sonnenschutz sowie die Jury-Stühle mit den Namen "Heidi" und "Thomas".

"Die lebende Discokugel"

Und dann kommt Heidi ins Bild. "There she is. Look at that. Die lebende Discokugel. Oh my god, I love this", schwärmt der Wahl-New-Yorker auf Denglisch. Was Hayo meint, ist Klums komplett silbern funkelndes Outfit, bestehend aus einem eng geschnittenen Paillettenminikleid mit Kragen, gepolsterten Schultern, langen Ärmeln und asymmetrischem Saum. Dazu trägt sie silberne Overkneestiefel und eine verspiegelte Sonnenbrille.

Laut "Mail Online" stammt das auffällige Dress aus der Frühjahr/Sommer-Kollektion des Labels The Blonds. Unternehmerin Paris Hilton (41) trug es bereits 2018 in einer Cruella-de-Vil-Version bei der "Disney Villains x The Blonds NYFW Show".

Bereits am Mittwoch waren Heidi Klum und Thomas Hayo gut gelaunt in lässigen Outfits beim Tennisspielen gesichtet worden, wie die britische Zeitung zeigt.

Gastspiele des langjährigen Jurors

Von 2011 bis 2018 saß der gebürtige Saarländer Thomas Hayo fest in der Jury der Castingshow. Im vergangenen Jahr unterstützte er die Kandidatinnen bei der Vorbereitung auf ihre Castings. Und nun meldet er sich also als Gastjuror zurück.

Die 17. Staffel von "Germany's next Topmodel by Heidi Klum" läuft seit 3. Februar immer donnerstags ab 20:15 Uhr bei ProSieben.