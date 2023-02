"Germany's next Topmodel" Was wurde aus den ehemaligen Juroren?

Über die Jahre nahmen zahlreiche Juroren neben Heidi Klum bei "Germany's next Topmodel" Platz. Was machen die Ex-Juroren mittlerweile?

Schon seit einigen Staffeln hat Heidi Klum (49) als einzige feste Jurorin bei "Germany's next Topmodel" das Zepter in der Hand. Auch in diesem Jahr wird sie ab 16. Februar um 20:15 Uhr auf ProSieben Woche für Woche von wechselnden Gastjuroren bei ihren Entscheidungen unterstützt. Bis Staffel 13 hatten die Co-Juroren neben Klum noch einen festen Platz, wenn auch nie auf Dauer. Abgesehen von Klums gutem Freund Thomas Hayo (54) war die Halbwertszeit der meisten Juroren eher gering. Nach durchschnittlich zwei Staffeln verabschiedeten sie sich wieder. Doch wohin eigentlich?

Thomas Hayo

Mit acht Staffeln war Creative Director Thomas Hayo der längste feste Juror an Klums Seite. Er startete 2011 in Staffel sechs neben Thomas Rath (56) und beendete seine "GNTM"-Zeit 2018 nach drei Jahren Team-Wettkampf mit Michael Michalsky (55). In Vergessenheit geraten ist er seitdem definitiv nicht. Nicht nur mit seinem Job als Creative Director feiert er weiter große Erfolge - zuletzt war er der Mann hinter der Unterwäsche-Werbekampagne von Heidi und Tochter Leni Klum (18). Er ist auch weiter regelmäßig im TV zu sehen und das nicht nur als alljährlicher Gastjuror in der Model-Castingshow. 2018 nahm er am "Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" teil, im Herbst 2022 steckte er im Kostüm der Pfeife bei "The Masked Singer".

Peyman Amin

Von Staffel eins bis vier begleitete der in Teheran geborene Modelagent Peyman Amin (51) die "GNTM"-Mädchen auf ihrem Weg in die Modelwelt. 2010 war Schluss. So ganz vom Fernsehen verabschieden wollte sich Amin aber nicht. Im Anschluss moderierte er ein Jahr lang das "GNTM"-Spin-Off "Die Model WG", Ende 2012 saß er in der Jury von "Million Dollar Shooting Star". Seinen letzten größeren Fernsehauftritt hatte er 2017 als Juror bei "Curvy Supermodel". Seitdem ist es ruhig um Amin geworden. Seit 2008 lebt er in München und kümmert sich um seine Model-Agentur.

Bruce Darnell

Bruce Darnell (65) und seine einzigartigen Fashion-Tipps sind bis heute unvergessen. Stichwort: "Die Handetasche muss lebendig sein". Kaum zu glauben, dass seine "GNTM"-Zeit schon 15 Jahre her ist. Dass wir uns noch immer so gut an ihn erinnern, liegt aber nicht nur an den legendären Ratschlägen, sondern auch an seiner anhaltenden Medienpräsenz. "Wok-WM", "Das Supertalent", "DSDS" - Darnell hatte sich auch nach "GNTM" seinen Platz im deutschen TV gesichert. Doch über die Jahre wurde es auch um ihn ruhiger. 2020 endete seine Zeit in der "Supertalent"-Jury an der Seite von Dieter Bohlen (69). Darnells eigene Show "Surprise! Die Bruce Darnell Show" musste 2021 aufgrund fehlender Quoten abgesetzt werden.

Rolf Scheider

Darnells Ablöse war 2008 Rolf Scheider (66), alias Rolfe. Der Casting-Director diente Klum zwei Jahre als Jury-Kollege. Für Aufsehen sorgte er nach seinem Ausstieg zunächst mit seiner öffentlichen Kritik an der TV-Show. "Wenn die Kameras ausgehen, sind wir keine fröhliche Großfamilie mehr", erklärte er der "Bild"-Zeitung. Dem Show-Business kehrte aber auch er nicht den Rücken, nahm 2015 beim Dschungelcamp teil. Nach weiteren TV-Auftritten wie etwa "Das große Promibacken" (2016) oder "Die Küchenschlacht" (2017) wandte sich Schneider wieder voll dem Modelbusiness hinter den Kulissen zu. Neben seinem Job als Casting Director ist er Gründer zweier Modelagenturen.

Boris Entrup

Viele Jahre gehörte Boris Entrup (44) zum festen Inventar von "Germany's next Topmodel". Zwar war er nur ein Jahr lang, 2007, in Staffel zwei als Juror in der Show tätig. Allerdings blieb er der Show darüber hinaus lange als Testimonial und Make-up-Artist von Maybelline erhalten. In Form einer kurzen Werbesendung war über viele Staffeln im Anschluss an jeder "GNTM"-Folge die "Maybelline Make-Up School mit Boris Entrup" zu sehen. Nach zwölf Jahren endete seine Zusammenarbeit mit der Marke, aber damit noch lange nicht seine Karriere als gefragter Hair- und Make-up-Artist. Seit 2020 besitzt der Visagist sein eigenes Atelier, in dem er Einzelberatungen anbietet.

Kristian Schuller

Kristian Schuller (52) nahm 2010 als erster Modefotograf in der Jury Platz. Zwar behielt er diesen nur für eine Staffel, das Publikum bekommt den gebürtigen Rumänen aber dennoch so gut wie jedes Jahr zu sehen. Bei aufwendig inszenierten Fotoshootings lichtet er die Mädchen ab und teilt Heidi seine Einschätzung mit. Arbeit findet Schuller aber auch abseits der Show. Schon lange gilt er als ein gefragter und renommierter Fashionfotograf und hatte schon Stars wie Penélope Cruz oder Sharon Stone vor der Linse.

Qualid "Q" Ladraa

Einer, der bei vielen vermutlich schon in Vergessenheit geraten ist: Qualia "Q" Ladraa (40). Neben Schuller vervollständigte der damals 27-Jährige in Staffel fünf die Jury. Danach verschwand der damalige Berater von Ed-Hardy-Designer Christian Audigier (1958-2015) genauso schnell von der Bildfläche, wie er aufgetaucht war. Heute lebt Ladraa in Kalifornien und hat dort eine Firma für Kannabisprodukte gegründet. Auf Instagram folgen ihm rund 7.500 Fans. Zu Klum habe er aber bis heute "immer noch eine großartige Beziehung", beteuerte er 2018 in einem Interview.

Wer war noch in der "GNTM"-Jury?

In den vergangenen Staffeln standen noch weitere Persönlichkeiten der Modewelt an der Seite von Klum. So gaben auch Stylist Armin Morbach (Staffel eins) und die Designer Thomas Rath (Staffel sechs und sieben), Wolfgang Joop (Staffel neun und zehn) und Michael Michalsky (Staffel elf, zwölf und dreizehn) den Nachwuchsmodels ihre Tipps mit auf den Weg.