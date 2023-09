Womöglich gibt es demnächst eine US-Fassung von "Gestern waren wir noch Kinder". Jerry Bruckheimer soll sich die Rechte gesichert haben.

Jerry Bruckheimer (79) ist auf Produzentenseite einer der größten Namen Hollywoods. In den vergangenen Jahrzehnten war er für zahlreiche Blockbuster mitverantwortlich - darunter etwa für den Tanzfilmklassiker "Flashdance", die "Top Gun"-Filme und die "Fluch der Karibik"-Reihe. Nun soll Bruckheimer auch an einer deutschen Serie interessiert sein. Wie die "Bild am Sonntag" berichtet, habe er die Rechte am ZDF-Hit "Gestern waren wir noch Kinder" erworben.

Natalie Scharf, die das Drehbuch geschrieben hat und als Produzentin für die deutsche Serie zuständig war, erklärt: "Dass ich einmal in die Situation komme, mich zwischen diversen Hollywood-Produzenten und US-Sendern entscheiden zu müssen, hätte ich im Leben nicht gedacht." Ob die Serie tatsächlich umgesetzt wird und auch erscheint, ist damit aber noch nicht bestätigt.

Mediathek-Traumzahlen und zweite Staffel

Die sieben Episoden von "Gestern waren wir noch Kinder" wurden im Januar in drei Teilen ausgestrahlt. Im Fernsehen schalteten im Schnitt 5,60 Millionen Menschen ein, womit der Marktanteil bei 20 Prozent lag. Noch erfolgreicher war das Format in der ZDF-Mediathek. Zwischen Ende Dezember 2022 und Ende Februar 2023 erreichten die Folgen zusammen fast 21 Millionen Sichtungen. "Gestern waren wir noch Kinder" wurde damit zur bis dahin meistgesehenen Serie in der Mediathek des Senders.

"Nach der gelungenen ersten Staffel von 'Gestern waren wir noch Kinder' finden aktuell Gespräche über eine mögliche zweite Staffel statt", bestätigte das ZDF im Februar auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news. Konkreter wurde dagegen zuvor Hauptdarstellerin Julia Willecke (24), die als YouTuberin unter dem Namen Julia Beautx bekannt wurde. In einem Video erklärte sie: "Es wird eine zweite Staffel von 'Gestern waren wir noch Kinder' geben. Surprise!"

Neben Willecke sind in weiteren Rollen unter anderem Ulrich Tukur (66), Torben Liebrecht (45), Maria Simon (47), Karoline Eichhorn (57) und Damian Hardung (25) zu sehen.