In "Ghostbusters: Frozen Empire" wird New York von einer tödlichen Kältewelle erfasst.

Das "Ghostbusters"-Franchise erhält im kommenden Jahr Zuwachs: Zu "Frozen Empire" ist jetzt der erste Trailer erschienen.

"Ghostbusters: Legacy" aus dem Jahr 2021 wird im kommenden Jahr fortgesetzt. Zu "Ghostbusters: Frozen Empire" mit den Stars Paul Rudd ("Ant-Man and the Wasp: Quantumania", 54), Finn Wolfhard ("Stranger Things", 20) und Kumail Nanjiani ("Eternals", 45) ist nun ein erster Teaser-Trailer erschienen, der ein New York zeigt, das von einer übernatürlichen Kältewelle erfasst wird. "Ghostbusters: Frozen Empire" wird am 28. März 2024 in den deutschen Kinos erscheinen.

Darum geht es in "Ghostbusters: Frozen Empire"

Nachdem "Ghostbusters: Legacy" als erster Teil der Filmreihe nicht in New York, sondern in Oklahoma spielte, geht es in der Fortsetzung jetzt zurück in den "Big Apple". Die Spengler-Familie kehrt im neuen Film in die legendäre New Yorker Feuerwache zurück, und schließt sich mit den originalen Ghostbusters zusammen. Eine böse Macht zwingt die alten und neuen Geisterjäger im Anschluss, ihr Zuhause und die ganze Welt zu retten.

Neben den bereits Erwähnten wirken in "Ghostbusters: Frozen Empire" auch die Altstars Bill Murray (73), Dan Aykroyd (71), Ernie Hudson (77) und Annie Potts (71) vor der Kamera mit. Sie waren allesamt schon im ikonischen Originalfilm "Ghostbusters" aus dem Jahr 1984 mit von der Partie. Auf dem Regiestuhl nimmt Gil Kenan (47) Platz, der gemeinsam mit "Legacy"-Regisseur Jason Reitman (46) auch für das Drehbuch verantwortlich zeichnet.