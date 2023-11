Die zehnte Ausgabe der "Giovanni Zarrella Show" stieg am Samstag. Doch statt der anwesenden Stars sorgte eine Abwesenheit für Aufsehen.

Für den titelgebenden Gastgeber ist die neue Ausgabe der "Giovanni Zarrella Show" etwas ganz Besonderes gewesen: Die Sendung vom Samstagabend (18. November) war die zehnte Folge der Musikshow. Das Jubiläum wusste Zarrella (45) mit namhaften nationalen wie internationalen Stars zu feiern. Doch ausgerechnet die wichtigste Person in seinem Leben fehlte: Ehefrau Jana Ina Zarrella (46), die bislang noch in allen neun vorangegangenen Ausgaben vor Ort im Publikum saß, war nirgends zu sehen - was Showmaster Zarrella im Gespräch mit Sarah Engels (31) in Erklärungsnöte brachte.

Unbedarft fragte Engels den 45-Jährigen: "Ich freue mich, dich zu sehen. Auch wenn ich mich gefreut hätte, deine Frau zu sehen. Aber die ist heute nicht da, ne?" Ein Umstand, den Zarrella offenbar gerne unter den Showteppich gekehrt hätte. Seine leicht verlegene Antwort: "Ich wollte es nicht zum Thema machen. Vielen Dank, dass du es gemacht hast." Jana Ina sei "heute zum ersten Mal nicht dabei, weil sie selbst auch arbeiten muss", gab er als Grund für deren Abwesenheit an.

Ist Jana Ina in geheimer Gesangsmission?

Wohl vor allem Zarrellas dezent ausweichende Formulierung lässt nun die Gerüchteküche aufkochen. Doch nicht etwa darüber, dass bei den beiden der Haussegen schiefhängt, sondern dass Jana Ina Zarrella klammheimlich mit einem anderen Showformat "fremdgegangen" sein könnte: Denn zeitgleich zur "Giovanni Zarrella Show" startete bekanntlich auch die neue Staffel der Rateshow "The Masked Singer" auf ProSieben. Ob sich Jana Ina unter einer der Masken befindet und deshalb das Jubiläum ihres Mannes verpasste? Gut möglich, dass die Rate-Jury rund um Ruth Moschner (47) sie fortan auf dem Zettel hat.

Auch ohne seine bessere Hälfte ließ es sich Giovanni Zarrella nicht nehmen, das zehnte Show-Jubiläum gebührend zu feiern. Internationale Stars wie James Blunt (49) und Anastacia (55) gaben sich ebenso die Ehre wie Peter Maffay (74), Roland Kaiser (71) und Andrea Berg (57).