Das Historienfilm-Sequel "Gladiator 2" soll im November 2024 in die Kinos kommen. Ein Hauptdarsteller scheint auch gefunden.

Die Fortsetzung zu Ridley Scotts (85) "Gladiator" kommt im November 2024 in die Kinos. Das berichtet "Variety" unter Berufung auf Paramount Pictures. Im Herbst 2018 hatte das Studio grünes Licht für eine Fortsetzung gegeben. Wie "Variety" weiter schreibt, ist derzeit Paul Mescal (27) für die Hauptrolle im Gespräch.

Der 27-Jährige darf bei den diesjährigen Oscars auf einen Goldjungen als bester Hauptdarsteller in "Aftersun" hoffen. In dem Drama spielt er den jungen Vater Calum, dessen Geschichte mit seiner Tochter Sophie (Frankie Corio) mithilfe alter Camcorder-Aufnahmen erzählt wird. Bei den Academy Awards wird er gegen Austin Butler (31, "Elvis"), Colin Farrell (46, "The Banshees of Inisherin"), Brendan Fraser (54, "The Whale") und Bill Nighy (73, "Living") antreten.

Darum ging es im ersten "Gladiator"

In "Gladiator" (2000) spielte Russell Crowe (58) die Hauptrolle des Maximus Decimus Meridius, eines römischen Feldherrn, der in die Sklaverei gezwungen wird. Als Gladiator kämpft er in der Arena und sinnt auf Rache an Commodus (Joaquin Phoenix, 48). Die bekommt er letztlich auch, stirbt aber am Ende von "Gladiator". Somit wird Mescal in der Fortsetzung Lucius, den Sohn von Maximus' Geliebter Lucilla (Connie Nielsen, 57) spielen. Auch Maximus selbst soll im Sequel auftauchen, obwohl er im ersten Teil nicht überlebt.

Drehbuch war schon 2021 fertig

Scott hatte 2021 dem Branchenportal "Deadline" bereits verraten, dass das Drehbuch fertig sei. "Es ist bereits geschrieben. Wir haben einen guten Ausgangspunkt, an den wir gehen können. Man kann nicht einfach einen weiteren Film vom Typ 'Gladiator' machen. Man muss an den ersten anknüpfen. Es gibt genug Komponenten aus dem ersten Film, um den Ball aufzugreifen", so der Filmemacher.

Die noch unbetitelte Fortsetzung wird von Scott, seinem Scott Free Productions-Präsidenten Michael Pruss, Doug Wick (68) von Red Wagon Entertainment, Lucy Fisher (73) und David Scarpa produziert, der auch für das Drehbuch verantwortlich ist.