"Glass Onion: A Knives Out Mystery" avanciert zum drittmeistgeschauten Netflix-Film nach zehn Tagen.

"Glass Onion" wird zu einem der bislang beliebtesten Netflix-Filme. Nur zwei andere Werke wurden in den ersten zehn Tagen mehr gestreamt.

Am Freitag vor Weihnachten erst erschien die "Knives Out"-Fortsetzung "Glass Onion" mit Ex-007 Daniel Craig (54) als Detektiv Benoit Blanc auf Netflix. Die neuen globalen Charts des Streamingdienstes zeigen jetzt, dass "Glass Onion" in der Woche vom 26. Dezember bis 1. Januar weltweit auf allen Abspielgeräten für über 127 Millionen Stunden gestreamt wurde.

Zusammen mit den zwischen dem 23. und 25. Dezember gestreamten über 82 Millionen Sehstunden ergibt das über 209 Millionen angesehene Stunden in den ersten zehn Tagen nach Veröffentlichung. Damit avanciert "Glass Onion" zum bislang drittmeistgeschauten Netflix-Film überhaupt in diesem Zeitraum. Das meldet das Branchenmagazin "Variety".

"Glass Onion" platziert sich auf ewiger Netflix-Bestenliste

Daneben reicht dieser starke Zuschauerzuspruch auch für einen Einstieg in die Liste der populärsten englischsprachigen Netflix-Filme überhaupt. Hier liegt das "Knives Out"-Sequel bereits auf Rang zehn, und hat gute Chancen, in den kommenden Wochen noch weiter aufzusteigen.

Die Liste der populärsten englischsprachigen Netflix-Filme wird derzeit angeführt vom Dwayne-Johnson-Kracher "Red Notice" (2021) mit insgesamt über 364 Millionen Sehstunden innerhalb der ersten 28 Tage nach Erscheinen. Auf Platz zwei liegt die im vergangenen Jahr zu Weihnachten erschienene Satire "Don't Look Up" mit Leonardo DiCaprio (48) und Jennifer Lawrence (32) in den Hauptrollen. Der Film von Adam McKay (54) kommt auf über 359 Millionen gestreamte Stunden auf allen Geräten innerhalb der ersten 28 Tage nach Veröffentlichung.