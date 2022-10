Daniel Craig bekommt es in "Glass Onion: A Knives Out Mystery" mit einem weiteren Mordfall zu tun.

"Glass Onion: A Knives Out Mystery" mit Daniel Craig in der Hauptrolle erhält den bisher größten Kinostart eines Netflix-Films.

Der Streamingdienst Netflix hat in den vergangenen Jahren bereits eine Vielzahl seiner eigenproduzierten Filme in die Kinosäle gebracht. Oftmals geschah das allerdings besonders im Hinblick auf Filmpreise wie die Oscars. Denn wenn ein Streifen nicht im Kino läuft, erfüllt er nicht die formalen Kriterien, um an der Verleihung teilzunehmen. Im Fall der mit Spannung erwarteten "Knives Out"-Fortsetzung "Glass Onion: A Knives Out Mystery" mit Ex-007 Daniel Craig (54) in der Hauptrolle geht Netflix nun jedoch einen anderen Weg. Das Sequel erhält in den USA den bisher größten Kinostart eines Netflix-Films.

"Glass Onion: A Knives Out Mystery" erscheint in 600 Kinos

Die "Knives Out"-Fortsetzung wird in rund 600 US-Kinos zu sehen sein, wie der Streamingdienst mitteilt. Geplant sei eine Veröffentlichung vom 23. bis 29. November rund um Thanksgiving. Danach verschwindet der Film wieder von den Leinwänden, um wie bereits zuvor angekündigt am 23. Dezember regulär auf Netflix zu erscheinen. Regisseur und Drehbuchautor Rian Johnson (48) drückte in einem Statement seine Begeisterung aus und freut sich darauf, in einem Kinosaal "die Energie des Publikums zu spüren".

Mit AMC, Regal und Cinemark Theatres zeigen die drei größten Kinoketten Nordamerikas "Glass Onion: A Knives Out Mystery", was ein Novum für einen Netflix-Film darstellt, wie Johnson erklärt. Aktuell steht der starbesetzte Film auf dem Portal "Rotten Tomatoes" bei einer exzellenten durchschnittlichen Bewertung von 91 Prozent positiver Kritiken. Auf dem Filmfestival in Toronto avancierte "Glass Onion: A Knives Out Mystery" zudem zum Publikums-Hit.

Auch für Deutschland ist ein Kinostart geplant

In Deutschland und zahlreichen weiteren europäischen Ländern wie Italien, Spanien oder auch in Großbritannien wird "Glass Onion: A Knives Out Mystery" ebenfalls in den Kinos erscheinen. Ein deutscher Starttermin steht gegenwärtig allerdings noch nicht fest. In "Knives Out 2" nimmt sich Daniel Craigs Detektiv Benoit Blanc eines ganz neuen Mordfalls in Griechenland an. Craig ist dabei der einzige Rückkehrer aus dem ersten Teil. Zum Ensemble des neuen Films gehören unter anderem zudem Edward Norton (53), Kate Hudson (43) und Dave Bautista (53).