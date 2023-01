Heidi Klum begrüßt die Kandidatinnen in der neuen Staffel von "GNTM" in Los Angeles.

Schon bald wird Heidi Klum wieder auf die Suche nach Nachwuchstalenten gehen. Die neuen Folgen von "GNTM" sind ab Mitte Februar zu sehen.

In wenigen Wochen begrüßt Heidi Klum (49) wieder zahlreiche Kandidatinnen, die darauf hoffen, "Germany's next Topmodel" zu werden. Wie ProSieben mitteilt, läuft die erste Folge der mittlerweile 18. Staffel am 16. Februar zur Primetime. Die weiteren Episoden werden dann immer donnerstags ebenfalls um 20:15 Uhr auf dem Sender zu sehen sein.

30 Teilnehmerinnen, eine Siegerin

Bereits im November hatte ProSieben mitgeteilt, dass es für die Nachwuchsmodels nach Los Angeles geht. Dort sollen sie ihre erste Fashion-Show laufen. "Ich freue mich auf eine neue, sicherlich spannende Reise mit meinen Kandidatinnen", wurde Klum in der Mitteilung zitiert. 30 Teilnehmerinnen sind anfangs mit dabei, aber nur eine kann "Germany's next Topmodel" werden.

Im Mai 2022 hatte sich Lou-Anne Gleißenebner-Teskey (19) gegen ihre Konkurrentinnen durchsetzen können und sich den Titel in der 17. Staffel geschnappt. Mehrere auch heute bekannte Models haben ihre Karriere mit der Castingshow vorangetrieben. Lena Gercke (34) ging etwa 2006 als Siegerin aus der ersten Staffel hervor, ihre Kollegin Barbara Meier (36) gewann im Folgejahr.