Die neuen Folgen der Krankenhausserie "Grey's Anatomy" sind in Arbeit. In der nächsten Staffel wird wieder eine alte Figur zurückkehren.

In der vergangenen Staffel, als Ellen Pompeos (51) Figur Meredith Grey mit Covid kämpfte, führte "Grey's Anatomy" (seit 2005) ein Traumstrand-Motiv ein, das Meredith mit geliebten toten Figuren aus der Serie zusammenbrachte. Zu sehen waren Derek, George, Mark und Merediths Schwester Lexie.

Achtung, Spoiler!

Wie "Deadline" meldet, gibt es auch in den neuen Folgen ein Wiedersehen mit einer Figur. Merediths verstorbene Mutter, Ellis Grey, wird Teil der Handlung in der kommenden Staffel der ABC-Medizindramaserie sein. Die Produktion der neuen Folgen hat gerade erst begonnen.

Kate Burton (63) wird ihre Rolle als Dr. Ellis Grey in mehreren Episoden wieder aufnehmen, heißt es. Erstmals soll sie in der Premiere von Staffel 18 auftauchen, die in den USA am 30. September ausgestrahlt wird.

Da die Strandsequenz endete, als Meredith gegen Ende der letzten Staffel aufwachte, ist unklar, wie Ellis Grey in der Serie wieder eingeführt wird. Ellis war zuletzt in der Folge "Blut und Wasser" (Staffel 15) im Jahr 2019 zu sehen, als sie Meredith in einem Traum erschien. Die an Alzheimer erkrankte Ellis starb in Staffel drei.

Drei Emmy-Nominierungen

Burton hat bisher in insgesamt 23 Episoden von "Grey's Anatomy" mitgewirkt und für ihre Rolle zwei Emmy-Nominierungen erhalten. Ihre dritte Emmy-Nominierung erhielt sie für "Scandal", ein anderes Shondaland-Drama von ABC.