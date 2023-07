Nach Ellen Pompeo kehrt auch Kelly McCreary "Grey's Anatomy" den Rücken. Neun Staffeln lang spielte sie Dr. Maggie Pierce.

Der nächste "Grey's Anatomy"-Abschied ist da: Nach Hauptdarstellerin Ellen Pompeo (53) alias Dr. Meredith Grey verlässt in der aktuellen Folge auch ihre Serien-Halbschwester Kelly McCreary (41) alias Dr. Maggie Pierce die Krankenhausserie. Maggie zieht für ihren Traumjob nach Chicago und lässt ihren Ehemann Dr. Winston Ndugu (Anthony Hill) zurück.

Neun Staffeln lang Teil der Grey-Sloan-Familie

McCreary gehörte seit dem Ende der zehnten Staffel zur Hauptbesetzung von "Grey's Anatomy". Sie heuerte am Grey Sloan Memorial Hospital an, um mehr über ihre leibliche Mutter, die mittlerweile verstorbene Dr. Ellis Grey (Kate Burton, 65), herauszufinden. Sie wird neue Leiterin der Herz-Thorax-Chirurgie und damit die Nachfolgerin von Dr. Christina Yang (Sandra Oh, 52).

Maggie stammt aus der langjährigen Affäre von Ellis Grey und Dr. Richard Webber (James Pickens junior, 68). Grey gab sie nach der Geburt zur Adoption frei - ohne Richards Wissen. Im Laufe der Serie nähert sich Maggie nicht nur ihrem leiblichen Vater, sondern auch ihrer Halbschwester Meredith und deren drei Kinder an. Auch Dr. Amelia Shepherd (Caterina Scorsone, 41), Merediths Schwägerin, wird wie eine Schwester für sie. Nach Merediths und Maggies Abschied bleibt Amelia als einzige des Trios der Serie erhalten.

"Die Tür ist für mich sicherlich offen"

Am Ende ihrer Abschiedsfolge steht Maggie gemeinsam mit ihrer leiblichen Mutter Ellis sowie ihrer verstorbenen Adoptiv-Mutter Diane Pierce (LaTanya Richardson, 73) im Aufzug und verabschiedet sich in ein neues Leben. "Maggie Pierce zu spielen, ist eine der wahren Freuden meines Lebens gewesen", erklärte McCreary im März kurz nach der Bekanntgabe ihres Ausstiegs in einem Statement. "Ich gehe mit tiefer Dankbarkeit für jeden Schritt auf dieser Reise. Ich freue mich auf dieses nächste Kapitel und darauf, was die Zukunft bringt."

Die Schauspielerin verlässt die Serie auf eigenen Wunsch, wird in dieser Staffel aber noch einmal zu sehen sein. "Maggie kommt wieder. Sagen wir es mal so, sie und Winston haben noch etwas zu besprechen", erklärte sie im Interview mit "Deadline". Auch weitere Comebacks in der Zukunft schließt die Schauspielerin nicht aus. "Sie ist nicht tot. Sie ist immer noch eng mit Seattle und der Grey-Sloan-Familie verbunden, also steht die Tür für mich sicherlich offen."

Sie lernte ihren Ehemann am Set kennen

Doch erst einmal wolle sie sich eine Pause gönnen und sich dann nach neuen schauspielerischen Herausforderungen umsehen. Für McCreary bedeutete die Serie nicht nur der Durchbruch als Schauspielerin, sie lernte am Set auch ihren heutigen Ehemann kennen. Die 41-Jährige ist seit 2019 mit dem US-Regisseur Pete Chatmon (46) verheiratet, im Oktober 2021 kam ihre gemeinsame Tochter Indigo Wren Chatmon zur Welt.

ProSieben zeigt die aktuelle 19. Staffel der Krankenhausserie "Grey's Anatomy" jeden Montag um 20:15 Uhr als Free-TV-Premiere. Bereits eine Woche zuvor gibt es die neuen Folgen auf Joyn und beim Streamingdienst Disney+. Eine 20. Staffel ist bereits geplant.