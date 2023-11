Im März 2024 startet "Grey's Anatomy" in seine 20. Staffel - die erste ohne Ellen Pompeo. Auch hinter den Kulissen ändert sich etwas.

Die 20. Staffel von "Grey's Anatomy" startet im Frühjahr nächsten Jahres in den USA. Die erfolgreiche Krankenhausserie geht am 14. März 2024 in die Jubiläumsrunde. Dies gab der Sender ABC gegenüber US-Medien bekannt. Ein deutsches Startdatum der neuen Folgen steht noch nicht fest. Gewöhnlich folgt die deutsche Premiere bei ProSieben ein halbes Jahr nach dem Auftakt in den USA.

Wie viele Folgen die 20. Staffel umfasst, ist noch nicht bekannt. Aufgrund des Streiks der Drehbuchautoren in den USA gab es Gerüchte, dass die neue Season nur halb so viele Episoden zählen könnte wie gewohnt, also um die zehn Folgen.

"Grey's Anatomy": Das ändert sich in Staffel 20

Die größte Änderung in der neuen Staffel betrifft natürlich die bisherige Hauptrolle. Ellen Pompeo (54) hat als Darstellerin der Titelheldin Dr. Meredith Grey aufgehört. In Season 19 war sie bereits kürzergetreten. Neben Pompeo hat auch Kelly McCreary (41) die Serie verlassen. Seit Staffel zehn verkörperte sie Meredith Greys Halbschwester Dr. Maggie Pierce. In den neuen Folgen soll die Verantwortung auf mehrere Darstellerschultern verteilt werden. Die Ausbildung von Ärzten soll wieder stärker im Mittelpunkt stehen.

Auch hinter den Kulissen gibt es Veränderungen. Die langjährige Showrunnerin Krista Vernoff kehrt "Grey's Anatomy" den Rücken. Für sie übernimmt Meg Marinis, die bisher als Autorin und Produzentin bei der langlebigsten Prime-Time-Krankenhausserie aller Zeiten diente.

Staffel 19 endete mit einem heftigen Cliffhanger. Teddy (Kim Raver, 54) kollabierte mitten im Operationssaal. Doch da Kim Raver auch in der neuen Staffel dabei ist, wird sie offenbar überleben...