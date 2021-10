In Staffel 18 von "Grey's Anatomy" bekommt Meredith Grey Besuch aus ihrer Vergangenheit: Scott Speedman feiert als Nick Marsh sein Comeback.

In der 18. Staffel von "Grey's Anatomy" kommt ein Mann aus Meredith Greys (Ellen Pompeo, 51) Vergangenheit zurück: Gaststar Scott Speedman (46) feiert sein Serien-Comeback, wie das Branchenportal "Deadline" berichtet. Der Schauspieler verkörperte in einer Episode in Staffel 14 den Chirurgen Nick Marsh, der nach einer Transplantation kollabierte und Merediths Patient wurde. Mehr als ein intensiver Flirt entstand zwischen den beiden allerdings nicht. Nun stößt er als festes Castmitglied zu Staffel 18 hinzu.

Achtung - Spoiler voraus!

In einem ersten Teaser auf dem offiziellen Instagram-Profil der ABC-Sendung ist eine der ersten Begegnungen der beiden in der Premierenfolge von Staffel 18 zu sehen. Meredith Grey wird in einem Hotel von einem Kellner angesprochen. "Dr. Grey, darf ich Ihnen die Bar zeigen?", fragt er. Daraufhin verweist er sie an einen Tisch, an dem ein Mann sitzt, der auf den ersten Blick nicht zu erkennen ist. Dann schwenkt jedoch die Kamera und Nick Marsh ist zu sehen. "Wie hast du mich gefunden?", fragt Meredith. "5-Sterne-Hotel direkt neben dem Krankenhaus... Ich habe es riskiert", antwortet Marsh mit einem Lächeln.

Die 18. Staffel von "Grey's Anatomy" feierte am gestrigen Donnerstag ihre Premiere in den USA. Wann die neuen Folgen in Deutschland zu sehen sind, ist noch nicht bekannt. Neben Scott Speedman kehren in den neuen Episoden auch Abigail Spencer (40) als Dr. Megan Hunt sowie Kate Walsh (53) als Dr. Addison Montgomery zurück.