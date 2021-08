Endlich sind bei "Grill den Henssler" wieder Zuschauer dabei, doch Steffen Henssler muss verletzt passen. Was er wohl davon hält?

Steffen Henssler (48) und seine prominenten Kochwidersacher dürfen wieder vor Publikum antreten. Für vier "Grill den Henssler - Sommer-Specials" waren auf der Seebühne im Elbauenpark in Magdeburg aufgrund fallender Corona-Zahlen während der Aufzeichnung wieder Zuschauer zugelassen - unter strengem Hygienekonzept, wie VOX betont. Das erste Special gibt es nun am 8. August ab 20:15 Uhr auf dem Sender (und bei TV Now) zu sehen.

Doch Steffen Henssler kann in der ersten Ausgabe nicht antreten, denn er kann kaum auftreten. Wegen einer Entzündung steckt sein Fuß in einer Schiene, der TV-Koch wird in einem Golf-Cart auf die Bühne gefahren, wie VOX berichtet. "Eigentlich hatte ich für heute Auftrittsverbot. Ich werde nicht kochen können, aber ich bin trotzdem am Start", erklärt Henssler.

Detlef Steves als Ersatz-Henssler

Wie schon bei einer vorangegangenen Verletzung wird Steffen Henssler von seinem Lieblingsgegner und Kumpel Detlef Steves (52) vertreten - damals am Herd, jetzt am Grill, denn bei den "Sommer-Specials" wird nur über offenem Feuer gekocht. Beim Dessert überlässt Steves das Kochen Moderatorin Laura Wontorra (32). Schließlich hatte er bei seinem letzten Einsatz bei der Nachspeise Zucker und Salz verwechselt.

Ilka Bessin, BossHoss und Beatrice Egli

Gegen Henssler und seinen verlängerten Arm Steves tritt bei der Vorspeise Ilka Bessin (49) an. Die Komikerin und gelernte Köchin muss "Gegrillte Soljanka vom Märkischen Kartoffelschwein" zaubern. Bei der Hauptspeise "Big Block Steak & Hot Bones - Iron Flat mit Süßkartoffel-Smash und gegrilltem Markknochen" grillen Alec Völkel (49) und Sascha Vollmer (49) von The BossHoss stilecht auf einer Motorhaube. Beim Dessert "Schweizer Rahmwähe mit Aprikosen-Salat" fordert Sängerin Beatrice Egli (33) Moderatorin Wontorra heraus. Gecoacht werden die Promis von Fleisch-Spezialist Lucki Maurer.