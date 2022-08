Tränen im Finale: Mit liebevollen Worten und Standing Ovations wird Komikerin Mirja Boes am Sonntag bei "Grill den Henssler" verabschiedet.

Bei "Grill den Henssler" steht ein Abschied an: Am kommenden Sonntag (28. August, ab 20:15 Uhr bei VOX oder RTL+) wird Mirja Boes (50) das letzte Mal in der Jury zu sehen sein. Seit 2019 hat die Entertainerin mit dem feinen Gaumen in rund 60 Sendungen die Gerichte von Star-Koch Steffen Henssler (49) und seinen prominenten Gegnern gekostet und beurteilt. Kein Wunder, dass der Abschied da nicht tränenfrei ausfällt - der bekannte Boes-Humor bleibt dennoch nicht auf der Strecke.

"Das ist meine 60. Sendung, ich habe 80.000 Kalorien zu mir genommen, wenn man den Eierlikör, den wir Backstage verzehren, dazurechnet, sind es sogar 150.000 Kalorien. Also ich muss mich von einer Sache trennen - und vom Eierlikör geht es nicht", wird die Comedienne vorab in einer Pressemitteilung vom Sender zitiert. Als Grund für ihren Abschied erklärt sie abermals, sich künftig wieder ihrem Live-Programm widmen zu wollen, das durch die Corona-Pandemie immer wieder verschoben werden musste. "Ich muss jetzt wieder raus auf die Bühne", so Boes.

Nach Standing Ovations und nicht endendem Beifall, darunter von ihren beiden Jury-Kollegen Christian Rach (65) und Reiner Calmund (73), wird die Komikerin ungewohnt emotional und kämpft sogar mit den Tränen. Auch bei Moderatorin Laura Wontorra (33) bleibt da kein Auge trocken. Calmund findet zum Abschied noch liebevolle Worte: "Du bist mein Leckerchen und mein Zückerchen, meine klare zehn sitzt neben mir, meine Mirja!"

Die prominenten Gäste beim Staffelfinale am Sonntag

Die diesjährige Sommerstaffel geht am kommenden Sonntag ebenfalls zu Ende. In der finalen Folge werden es Moderator Harry Wijnvoord (73), Musiker Stefan Mross (46) und Barbara Becker (55) mit dem TV-Koch aufnehmen. Christian Lohse (55) dient den Promis als Koch-Coach.