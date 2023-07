Rosario Dawson (l.) in "Ahsoka", Zoe Saldana in "Guardians of the Galaxy Vol. 3".

Kein Sommerloch bei Disney+: Filme und -Serien wie "Guardians of the Galaxy Vol. 3" und "Star Wars: Ahsoka" starten auf dem Streamingdienst.

Bei Temperaturen um die 30 Grad lockt die meisten Menschen derzeit eher das Freibad als das Sofa. Doch laue Sommerabende und verregnete Wochenenden laden auch zur Unterhaltung auf der Couch ein - und auf den Streamingportalen warten spannende Neustarts.

So startet auf Disney+ unter anderem die mit Spannung erwartete "Star Wars"-Serie "Ahsoka" mit Rosario Dawson (44) in der Hauptrolle. Auch der Marvel-Blockbuster "Guardians of the Galaxy Vol. 3" sowie die dritte Staffel der überaus amüsanten Comedy-Crime-Serie "Only Murders in the Building" mit dem Hauptdarsteller-Trio Steve Martin (77), Martin Short (73) und Selena Gomez (30) versprechen Unterhaltung auf dem heimischen Sofa.

"Guardians of the Galaxy Vol. 3": Ab 2. August auf Disney+

Zum vermutlich letzten Mal finden sich Star-Lord (Chris Pratt, 44), Gamora (Zoe Saldana, 45) und Co. unter der Regie von Mastermind James Gunn (56) zusammen, um als Guardians of the Galaxy das Marvel-Universum unsicher zu machen. Im dritten "Guardians"-Film lernen Zuschauer unter anderem die Vorgeschichte von Fan-Liebling Rocket (Sprecher im Original: Bradley Cooper) kennen, der von einem bösen Wissenschaftler namens High Evolutionary (Chukwudi Iwuji, 47) erschaffen worden ist.

Der Marvel-Blockbuster punktet einmal mehr mit der für Regisseur Gunn so typischen Mischung aus Musik, Comedy, jeder Menge Gefühl und einem starken Cast. Ab dem 2. August ist "Guardians of the Galaxy Vol. 3" auf Disney+ zum Streamen verfügbar.

"Futurama": Comeback ab 24. Juli

Diese Nachricht lässt Fan-Herzen mit Sicherheit höherschlagen: Ab dem 24. Juli kehrt die Kult-Animationsserie "Futurama" nach beinahe zehn Jahren Pause auf die Bildschirme zurück - und bringt ein Wiedersehen mit den legendären Charakteren Bender, Fry, Leela, Professor Farnsworth und Co.

Ganze zehn neue Episoden der Revival-Staffel elf erwarten Zuschauer. Die Folgen werden im wöchentlichen Rhythmus ausgestrahlt. Dem bereits verfügbaren Trailer nach zu urteilen geht es in der Rückkehr der Kultserie um aktuelle Themen und Probleme wie Kryptowährungen, die Flut an Serien auf Streamingdiensten oder eine weltweite Pandemie.

"Only Murders in the Building": Ab 8. August zu streamen

Die mit drei Emmys ausgezeichnete Comedy- und Crime-Serie "Only Murders in the Building" geht am 8. August in die mittlerweile dritte Staffel. Die True-Crime-Podcast-Enthusiasten Oliver Putnam (Short), Charles-Haden Savage (Martin) und Mabel Mora (Selena Gomez) haben es in den neuen Folgen selbstverständlich mit einem brandneuen Mordfall zu tun, der bereits im Finale der vorherigen Season angeteasert worden ist.

Zwei überaus prominente Gesichter verstärken für Staffel drei den Cast der Serie: Die dreifache Oscarpreisträgerin Meryl Streep (74) übernimmt eine noch gänzlich unbekannte Rolle. Marvel-Star Paul Rudd (54) spielt den Theaterschauspieler Ben Glenroy, der in den letzten Momenten von Staffel zwei auf der Bühne kollabierte und dem Anschein nach ermordet wurde.

"Ahsoka": Nächste "Star Wars"-Serie ab 23. August

Am 23. August startet die nächste große "Star Wars"-Serie "Ahsoka". Sie spielt in derselben Zeitspanne wie die beliebte Show "The Mandalorian", in der Ahsoka Tano auch schon einen Aufritt hatte. Ahsoka lernten "Star Wars"-Zuschauer als Padawan von Anakin Skywalker in den Animationsserien "Star Wars: The Clone Wars" und "Star Wars Rebels" kennen. In der Miniserie "Ahsoka" sucht die Protagonistin, gespielt von Rosario Dawson, nach den Ereignissen aus "Rebels" nach Grand Admiral Thrawn (Lars Mikkelsen, 59). Hayden Christensen (42), Natasha Liu Bordizzo (28), Mary Elizabeth Winstead (38) und der im Mai verstorbene Ray Stevenson (1964-2023) übernehmen weitere Rollen.

Ein weiteres Serien-Highlight ist die mit einem Golden Globe ausgezeichnete New-York-Serie "The Bear: King of the Kitchen"; sie kehrt am 16. August mit Staffel zwei zurück. Neu zum Ensemble der Serie stoßen Oscarpreisträgerin Jamie Lee Curtis (64), "Better Call Saul"-Star Bob Odenkirk (60), Sarah Paulson ("American Horror Story", 48) und Gillian Jacobs ("Community", 40).