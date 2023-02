"Guardians Of The Galaxy" wird mit einem letzten Teil zurückkehren.

"Guardians Of The Galaxy" lädt zu einem letzten Abenteuer und in "Creed III" wird wieder geboxt: Diese Trailer hielt der Super Bowl bereit.

Nicht nur Unternehmen nutzen den Super Bowl, um mit spektakulären Clips ihre Produkte zu bewerben. Auch die Medienkonzerne wissen die große Aufmerksamkeit des Sportevents für sich zu nutzen und machen mit Trailern Lust auf die Kinostarts großer Blockbuster.

"Guardians of the Galaxy Vol. 3"

Mit "Guardians Of The Galaxy Vol. 3" (ab 3. Mai 2023 im Kino) schließt Filmemacher James Gunn (56) seine im Jahr 2014 begonnene Filmtrilogie rund um die das Weltall unsicher machenden Titelhelden ab. Alle Guardians kehren für Teil drei und ein letztes Abenteuer zurück. So sind auch im neuesten Trailer Peter Quill (Chris Pratt, 43), Gamora (Zoe Saldana, 44), Rocket und Co. bei spektakulären Fights zu sehen.

"Creed III"

Apropos Fights: Der Super Bowl hatte auch einen Trailer zu "Creed III" (Filmstart: 2. März 2023) zu bieten. Michael B. Jordan (36) kehrt in dem neuen Ableger der "Rocky"-Filmreihe nicht nur in der Hauptrolle des Adonis Creed zurück, sondern gibt auch sein Regiedebüt. Er wird in dem Sportdrama wieder in den Ring steigen und dort gegen Damian Anderson, gespielt von Jonathan Majors (33), antreten.

"The Flash"

"The Flash" (Kinostart: 15. Juni 2023) ist der erste Solofilm von DC Studios über die gleichnamige Figur. Der nicht-binäre Hollywood-Star Ezra Miller (30) übernimmt in dem Superhelden-Streifen die Hauptrolle. Beim Super Bowl wurde nun ein erster Trailer veröffentlicht, in dem nicht nur "The Flash" im Doppelpack auftritt, sondern auch die Batman-Veteranen Michael Keaton (71) und Ben Affleck (50) zu sehen sind.

"Transformers: Rise Of The Beasts"

Wenn einmal mehr Spielzeuge ihren Weg auf die Leinwand finden, so werden sie es unter dem Namen "Transformers: Rise Of The Beasts" (Kinostart: 9. Juni 2023) tun. Im neuen Clip zum Actionfilm von Steven Caple Jr. (34), der gleichzeitig als Werbespot für Porsche dient, ist Hauptdarsteller Anthony Ramos (31) auf einem wilden Ritt mit dem Autobot Mirage zu sehen.

"Indiana Jones And The Dial Of Destiny"

Harrison Ford (80) kehrt in "Indiana Jones and the Dial of Destiny" (Kinostart: 29. Juni 2023) in die Rolle des legendären Archäologen zurück. Im kurzen Clip zum Super Bowl sind weitere neue Bilder des fünften Teils zu sehen. Es taucht nicht nur der mittlerweile grauhaarige Indy auf, der sich noch immer mit Nazis wie Wissenschaftler Jürgen Voller (Mads Mikkelsen, 57) herumschlagen muss, sondern auch sein jüngeres Ich.

"Fast X"

Natürlich durfte auch ein Clip zu "Fast & Furious 10" beim Super Bowl nicht fehlen. Bereits vorab hatte Universal Pictures einen über dreiminütigen Clip veröffentlicht. Dominic Toretto (Vin Diesel, 55) bekommt es laut Ankündigung mit seinem bisher tödlichsten Gegenspieler zu tun - mit Dante, gespielt von Neuzugang Jason Momoa (43).

Ausschnitte voller Auto-Action, Explosionen, Kämpfen und Dramatik zeigen bereits, dass Kinobesucherinnen und -besucher ab dem 18. Mai ein Blockbuster mit unzähligen waghalsigen Stunts erwartet.