Guido Maria Kretschmer geht erneut auf die Suche nach seiner "Deko Queen". Ende August startet die VOX-Sendung mit neuen Folgen.

Guido Maria Kretschmer (57) geht Ende August mit "Guidos Deko Queen" in die dritte Staffel. Der Designer wird ab 29. August (werktäglich um 16 Uhr) die neuen Folgen des Living-Formats präsentieren. In der ersten Woche treten die Teilnehmenden unter dem Motto "Gut gemustert - Erzeuge durch wiederkehrende Strukturen eine neue Raum-Dynamik!" in den Deko-Wettstreit.

Das Konzept von "Guidos Deko Queen"

Zu dem Format, zu dem auch ein gleichnamiges Wohn- und Lifestylemagazin in Printform existiert, wird es laut VOX fortan einen eigenen Instagram-Account geben, der unter anderem die Kandidatinnen und Kandidaten näher vorstellt und Tipps vom Designer beinhaltet. Pro Woche treten erneut fünf Hobby-Deko-Expertinnen im direkten Wettbewerb gegeneinander. Dabei muss geschraubt, gestrichen und dekoriert werden. Am Ende der Woche wird dann beim großen Finale in Hamburg "Guidos Deko Queen" gekürt.

"Für mich ist es besonders schön, weil ich mehr Zeit für das Finale und die Frauen habe als bei 'Shopping Queen'", erklärte Kretschmer zur Premiere der Sendung im März 2021 im Gespräch mit spot on news. "Als großer Frauenfreund hat es mir wieder einmal gezeigt, wie emanzipiert, patent und mutig viele Mädels sind. Es ist sehr süß und nett zu sehen, wie liebevoll die Kandidatinnen miteinander umgehen. Man spürt wenig Konkurrenz, sondern eher Achtung voreinander."