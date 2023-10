Seit Juni war Laura Lippmann als Nicole bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zu sehen. Nun nimmt sie Abschied von ihrer Gastrolle.

Laura Lippmann (33) verlässt die RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Dort hatte sie die Gastrolle "Nicole" gespielt. Wie der Sender mitteilt, will die Schauspielerin nun erstmal Theater spielen. Aber auch ein Comeback zu der täglichen Serie könne sie sich vorstellen.

So war ihr letzter Drehtag

Im Rückblick auf ihre Zeit im "GZSZ"-Kiez sagt Lippmann gegenüber RTL: "Sie verging wahnsinnig schnell. Es war eine sehr intensive, lehrreiche, wunderbare Zeit. Mit einem ganz tollen Team." Ihre Kollegen werde sie auch am meisten vermissen. Den letzten Drehtag beschreibt sie als "sehr emotional". "Ich habe, glaube ich, in jedem Take einen anderen Text gesagt, weil ich so aufgeregt war", sagt sie lachend. "Also sinngemäß hat alles gestimmt. Aber es waren irgendwie immer andere Worte." Nach der letzten Klappe habe es Applaus gegeben, alle Kollegen und Kolleginnen seien dazu gekommen und "ich habe einen riesigen Blumenstrauß und noch andere tolle Sachen geschenkt bekommen". Lippmann gesteht: "Klar kullerten da bei mir die Tränen."

Sie freut sich jetzt erstmal auf andere Projekte

Am Set konnte sie viele Erfahrungen sammeln. Sie habe dabei gelernt, "dass ich mich auf mein Handwerk und meine Impulse verlassen kann". Täglich zu drehen, "ist wirklich ein hartes Training". "Selbst bei meinen Theatervorstellungen fiel mir dann auf, dass ich noch schneller und konkreter auf meine Haltungen zugreifen kann. Ich bin sehr dankbar für all die Begegnungen und für alles, was ich mitnehmen durfte." Ein Comeback in der RTL-Serie ist aber nicht ausgeschlossen. "Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Ich freue mich jetzt, andere Projekte zu drehen und weiter Theater zu spielen. Mal sehen, was die Zukunft so bringt. Es bleibt spannend."

Zunächst aber heißt es Abschied nehmen. Laura Lippmann verrät schon erste Details der Folge, die in der kommenden Woche ausgestrahlt werden soll: "Nachdem Michi sich von Nicole getrennt hat, kündigt sie ihren Job im Mauerwerk. Nicole will wieder nach Dortmund zurück. Katrin hilft ihr und fährt sie nach Dortmund, da Nicoles Motorrad nicht anspringt. Dort will sie ein neues Leben beginnen."

"Guten Zeiten, schlechte Zeiten" läuft seit mehr als 30 Jahren bei RTL (montags bis freitags um 19:40 Uhr).