Dr. Martin Ahrens ist zurück am Kolle-Kiez: Schauspieler Oliver Franck feiert sein Comeback bei "GZSZ".

Große Überraschung beim RTL-Dauerbrenner "Gute Zeiten, schlechte Zeiten": Schauspieler Oliver Franck (46) feiert am 15. April ein Comeback. Seine Figur Dr. Martin Ahrens taucht in der Folge 7.492 unvermittelt in Berlin auf und wird laut Sender kaum wiederzuerkennen sein. Frank selbst erklärt in einem Interview mit RTL das Comeback von Ahrens, der einst die Stadt verließ, nachdem er seine Ehefrau Nina geschlagen hatte.

Durch seine Aggressionen habe Martin damals alles verloren und suche nun die Nähe zu seiner Familie. Ahrens habe in der Zwischenzeit versucht, an sich zu arbeiten und auch Therapien begonnen, die er jedoch wieder abgebrochen habe. "Er hat versucht, sich ein neues Leben aufzubauen", so Franck. Leider sei es bei dem Versuch geblieben: "Seine Wut war immer stärker als er."

Comeback von Oliver Franck ab heute Abend bei RTL+

Der Schauspieler Franck war in seiner "GZSZ"-Pause in anderen Rollen zu sehen, wie zum Beispiel in der RTL-Serie "Nachtschwestern", der ZDF-Krimireihe "SOKO Wismar" oder der ARD-Telenovela "Rote Rosen". Außerdem gründete er das Tennissocken-Label XOXO. Der gebürtige Hamburger Franck stieg 2017 bei "GZSZ" ein und ein Jahr später wieder aus. Die Comeback-Folge ist beim Streamingdienst RTL+ bereits ab heute Abend zu sehen.