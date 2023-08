Das alljährliche "GZSZ"-Soap-Special wird in diesem Jahr in Paris gedreht. Verständlich, dass die Hauptdarsteller vom Dreh schwärmen.

Ob die "GZSZ"-Macher über eine kurzfristige Umbenennung der Soap (montags bis freitags, 19:40 Uhr bei RTL und auf RTL+) nachdenken? Wenn es nach den ersten Eindrücken der Hauptdarsteller vom Drehstart des Serien-Specials in Paris geht, wären "Nur gute Zeiten" oder "Liebe, Liebe, Liebe" zumindest eine Überlegung wert. Wie in jedem Jahr produziert UFA Serial Drama für RTL auch 2023 eine Folge "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" in Spielfilmlänge. Der Schauplatz für Romantik, Crime, Mode und große Emotionen ist dieses Mal Paris.

Hauptdarsteller von Paris verzaubert

Die drei Hauptdarsteller des "Spécial Exceptionnel" geraten laut Pressemitteilung angesichts der Aussichten, vor der Kamera verliebt durch Montmartre zu flanieren, unterm Eiffelturm zu intrigieren oder sich in der Welthauptstadt der Mode in die Wolle zu bekommen, regelrecht ins Schwärmen.

Felix von Jascheroff (41), Serien-Fans als John bekannt, verbindet ein ganz besonderes Ereignis mit dem kürzlich gestarteten Paris-Dreh: "Es ist immer ein Abenteuer, wenn man die Möglichkeit hat, außerhalb Deutschlands zu drehen. Allein der Ort ist eine Augenweide. Der erste Drehtag war auch noch mein Geburtstag! Besser kann ein Dreh nicht starten!" Auch Laura-Darstellerin Chryssanthi Kavazi (34) fühlt sich von Paris schon "romantisiert": "Die Stadt hat so ein ganz besonderes Flair. Am Wochenende kommen mein Mann und mein Sohn zu Besuch. Und da werden wir uns einfach von der Stadt treiben lassen." Darüber hinaus ist auch Anne Menden (37) in Paris mit von der Partie, die seit 2004 die Rolle der Emily innehat.

Und worum geht es in der Folge? "Liebe, Liebe, Liebe - was sonst sollte im Mittelpunkt stehen, wenn 'GZSZ' einen Dreh in Paris plant?", so Annette Herre, Produzentin UFA Serial Drama. Wann genau die Episode in Spielfilmlänge läuft, ist bislang nicht bekannt. RTL hat das Special für Herbst/Winter 2023/2024 angekündigt.