von Julia Hackober Olivia Rodrigo schreibt ihre Songs selbst, haut einen Hit nach dem nächsten raus – und belebt nebenbei den Mythos "weiblicher Rockstar" neu. Was ihr Erfolgsrezept über den Zeitgeist aussagt.

Schreibt Olivia Rodrigo ihre Songs wirklich noch immer zu Hause in einem Zimmer, das mehr nach unaufgeräumter Teenie-Bude als nach Popstar-Schlafgemach aussieht? Zumindest inszeniert die 20-Jährige die Entstehung ihres neuen Albums so in den sozialen Netzwerken: In einem Instagram-Video tigert sie im Pyjama durchs Zimmer, bis sie sich schließlich auf dem Bett an die Schreibmaschine hockt und loslegt.