"Harry & Meghan" ist ein Netflix-Hit. Die Doku hat zum Start mehr Zuschauer in Großbritannien angezogen als die Hitserie "The Crown".

Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) stellen mit ihrer Netflix-Doku sogar die Hitserie "The Crown" in den Schatten. Laut Medienberichten sahen 2,4 Millionen Menschen in Großbritannien "Harry & Meghan" bereits am ersten Tag der Veröffentlichung (8. Dezember 2022) auf dem Streamingdienst. Zum Vergleich: Die erste Folge der fünften Staffel der Royal-Serie "The Crown" verfolgten am 9. November "nur" 1,1 Millionen Zuschauer.

Am 8. Dezember hatte Netflix die ersten drei Teile von "Harry & Meghan" auf einen Schlag veröffentlicht. Teil 2 verfolgten an dem Tag immerhin noch 1,5 Millionen Menschen. Part 3 zog noch 800.000 an.

Die Zuschauerzahlen stammen von der privaten TV-Einschaltquotenagentur Barb. Netflix hat sich der Ratingagentur im Oktober angeschlossen. Durch die Kooperation erfolgt seit November die Veröffentlichung der Zuschauerzahlen für Netflix-Sendungen in Großbritannien.

2,4 Millionen nur über das TV-Gerät

Barb erfasst aber nur Zuschauer, die Netflix auf ihrem TV-Gerät einschalteten. Laptops, Tablets und Smartphones erfasst der Dienst nicht. Es ist also davon auszugehen, dass die Zahlen für "Harry & Meghan" also noch deutlich höher liegen.

Netflix hat noch keine eigenen Zahlen zum Erfolg der Royal-Doku veröffentlicht. Am 15. Dezember geht es mit den nächsten drei neuen Folgen der Doku auf Netflix weiter.