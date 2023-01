von Amelie Graen Die "Harry Potter"-Autorin J. K. Rowling war die Heldin meiner Kindheit, ein Interview mit ihr mein Traum. Dann bekam ich in diesem Sommer das Angebot, ihr exklusive Fragen zu stellen – und wurde bitter enttäuscht.

Ein Interview mit Joanne K. Rowling: Dieses Angebot war für mich ungefähr so aufregend wie der Brief aus Hogwarts für Harry Potter. Klar, die problematischen Äußerungen der Autorin zu Transgender-Themen kenne ich, ich habe ja nicht in einem Schrank unter der Treppe gelebt. Ihre Bücher mag ich trotzdem noch. Jemand, der so schreibt, muss ein irgendwie besonderer Mensch sein. Vielleicht auch ein besonders anstrengender Mensch. Das dachte ich, als ich die Mails mit den Details zum Interview öffnete. Unter einem Interview hatte ich mir bisher ein Gespräch vorgestellt, bei dem ich Fragen stelle, auch kritische. Rowling hat eine etwas kreativere Auslegung.