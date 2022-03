Harry Styles bringt sein drittes Solo-Album in Stellung. Es wird "Harry's House" heißen und schon bald erhältlich sein.

Harry Styles (28) lädt bald musikalisch in die eigenen vier Wände ein. Der Grammy-Gewinner hat über seinen offiziellen Twitter- und Instagram-Account sein drittes Studioalbum angekündigt. Es wird auf den Namen "Harry's House" hören und bereits am 20. Mai, also in weniger als zwei Monaten, erscheinen.

Doch damit nicht genug der guten Nachrichten. Unlängst hat Styles auch die Termine seiner Welttournee "Love On Tour 2022" bekannt gegeben. Insgesamt wird der Sänger in 32 Städten in den UK, Europa und Lateinamerika auftreten. Er startet seine Tour am 11. Juni im Ibrox Stadium in Glasgow. In Deutschland wird er in Hamburg (26. Juni), München (11. Juli), Berlin (20. Juli) und Köln (22. Juli) sein.

Berühmt wurde Styles vor rund zwölf Jahren als Mitglied der britische-irischen Boyband One Direction. Seit 2017 wandelt er auch auf Solopfaden. Sein selbstbetiteltes Debütalbum (unter anderem mit "Sign of the Times") eroberte die Chartspitze in Großbritannien und den USA, hierzulande erreichte es Platz fünf. 2019 erschien "Fine Line", Styles' zweiter Longplayer. Darauf fanden sich Hits wie "Watermelon Sugar" und "Adore You".