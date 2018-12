Seit 2011 gehört sie für viele Deutsche zum weihnachtlichen TV-Pflichtprogramm wie "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" oder "Tatsächlich Liebe": Die "Helene Fischer Show" lockte auch mit ihrer achten Ausgabe am ersten Weihnachtsfeiertag Millionen von Zuschauern vor die Fernseher.

Nach dem Liebes-Aus mit Florian Silbereisen, öffentlichen Statements und einem Brief an die Fans inklusive, waren in diesem Jahr mehr denn je die Augen auf den gastgebenden Superstar gerichtet. Und natürlich fragten sich Fans und Zuschauer, ob Silbereisen oder der angeblich neue Mann an Helenes Seite, Thomas Seitel, irgendeine Rolle in der Weihnachtsshow spielen würden. Wer solche Hoffnungen hatte, wurde bitter enttäuscht: Von "Helenes Männern" war nichts zu sehen.

Dafür sorgte ein anderer Mann, genauer gesagt: ein Teenager, für das Highlight des Abends. Philias Martinek stand mit Helene auf der Bühne. Den 13-Jährigen kennt man bereits aus "The Voice Kids". Seit der Sohn von Xenia Seeberg und Sven Martinek in der TV-Show aufgetreten ist, kennt man auch seine Leidensgeschichte: Der Junge ist aufgrund einer Wachstumskrankheit ungewöhnlich klein und wird deshalb in der Schule gemobbt.

"All of me" wird zum Wow-Moment des Abends

Davon war auf der Bühne bei und mit Helene Fischer aber gar nichts zu sehen. Er sang gemeinsam mit Fischer "All of me" von John Legend – es war DER Wow-Moment des Abends. Sehen können Sie den Auftritt hier in der Mediathek des ZDF – sein Auftritt beginnt bei Minute 59.

Fischer lobte Martinek schon vor dessen Auftritt auf der Bühne: "Wenn ich daran zurückdenke, was ich alles gemacht habe in seinem Alter ... Da ist er ein echter Alleskönner", sagte sie. "Er singt nicht nur fantastisch, er dreht seine eigenen Youtube-Videos, er kocht leidenschaftlich gerne, er malt und er spielt mit dem Gedanken, Schauspieler zu werden – und so, wie ich ihn kennengelernt habe, wird er das alles auch erreichen. Er ist ein pfiffiges, süßes Kerlchen."

"Ich habe mich ziemlich geehrt gefühlt, mit Helene Fischer singen zu dürfen. Ich fand es so schön, wie viele Leute ich anscheinend mit meinem Gesang berührt habe. Einige hatten sogar Tränen in den Augen. Das konnte ich von der Bühne aus sehen", sagte Martinek zur "Bild"-Zeitung.

Der junge Mann hat übrigens gerade seine erste eigene Single veröffentlicht, die passenderweise "Stop Bullying – Time To Shine" (übersetzt: "Schluss mit dem Mobbing - Zeit zu glänzen") heißt. Er selbst hat am ersten Weihnachtstag eindrucksvoll bewiesen, dass man nicht groß sein muss, um einen ganz großen Auftritt hinzulegen ...

