Jack Kesy spielt den gehörnten Antihelden in "Hellboy: The Crooked Man".

Der Hauptdarsteller für das Reboot "Hellboy: The Crooked Man" steht fest. Jack Kesy wird den gehörnten Antihelden verkörpern.

US-Schauspieler Jack Kesy (36, "Deadpool 2") wird die Hauptrolle im Reboot "Hellboy: The Crooked Man" übernehmen. Das berichten mehrere Medien unter Berufung auf das Filmstudio Millenium Media. Der 36-Jährige trat bisher eher in Nebenrollen auf und war unter anderem in "Deadpool 2" und "Baywatch" (2017) zu sehen.

Jack Kesys Talent und Statur sind "perfekt"

"Jack Kesy ist ein dynamischer Schauspieler, der die Fähigkeit hat, sich in seine Rollen zu verwandeln. Sein Talent und seine Statur sind perfekt für diesen jüngeren Hellboy. Ich war sehr beeindruckt von ihm, als wir gemeinsam an 'The Outpost' gearbeitet haben", wird Jonathan Yunger, Co-Präsident von Millennium Media, von "Deadline" zitiert.

Kesy war zuletzt unter anderem in der Hauptrolle des Cyberthrillers "Dark Web: Cicada 3301" (2021) an der Seite von Alan Ritchson (40, "Reacher") zu sehen. Im Militärdrama "The Outpost - Überleben ist alles" spielte er den Soldaten Sgt. Josh Kirk an der Seite von Orlando Bloom (46, "Fluch der Karibik") und Scott Eastwood (36, "Cash Truck").

Darum geht es in "Hellboy: The Crooked Man"

Im geplanten Reboot strandet Hellboy gemeinsam mit einem Agenten des BPRD, einer geheimen FBI-Abteilung, in den ländlichen Appalachen der 1950er Jahre. Dort entdecken sie eine kleine Gemeinde, die von Hexen heimgesucht wird, angeführt von einem lokalen Teufel, der eine beunruhigende Verbindung zu Hellboys Vergangenheit hat: dem Crooked Man.

Brian Taylor ("Crank") wird die Regie übernehmen, das Drehbuch stammt aus der Feder von "Hellboy"-Comicautor Mike Mignola (62) und Chris Golden, berichtet "Deadline" weiter. Bereits in den kommenden Monaten soll gedreht werden.

"Hellboy"-Reboot mit David Harbour floppte 2019

Bereits 2019 hatte sich Regisseur Neil Marshall (52) an einem Reboot der "Hellboy"-Reihe versucht. Doch an "Hellboy" (2004) oder "Hellboy 2: Die goldene Armee" (2008) von Guillermo Del Toro (58) mit Ron Perlman (72) reichte die Verfilmung nicht heran. "Hellboy - Call of Darkness" spielte sein Budget von um die 50 Millionen US-Dollar gerade so wieder ein. Hauptdarsteller war damals "Stranger Things"-Star David Harbour (47).

Harbour sieht den Misserfolg des 2019er-Reboots im Kultstatus der ersten Verfilmungen begründet, wie er "Screen Rant" im März 2020 erklärte. "Guillermo del Toro und Ron Perlman haben diese ikonische Sache erschaffen, von der wir dachten, dass sie neu erfunden werden könnte", so Harbour. Doch die Fans hätten das nicht gewollt. "Und dann haben wir einen Film gemacht, von dem ich denke, dass er Spaß macht", sagte der Schauspieler. Doch die Leute hätten einfach zu große Vorbehalte gehabt.