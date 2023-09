Die Sommerpause der beliebten "heute-show" ist vorbei. Bei ihrer Rückkehr wartet die ZDF-Sendung mit einer echten Neuerung auf.

Die beliebte ZDF-Satiresendung "heute-show" kehrt aus ihrer alljährlichen Sommerpause zurück. Am Freitagabend (8. September, 22:30 Uhr im ZDF) wird Moderator Oliver Welke (57) Fan-Liebling Olaf Schubert (55), Gisa Flake (37) und Alexander Wipprecht (47) im Studio begrüßen, um erneut "Parteien, Politiker und die politische Landschaft gnadenlos durch den Satire-Wolf" zu schicken, wie es in einer Pressemitteilung des Mainzer Senders heißt.

Neuerung: "heute-show" mit Gebärdensprache

Die 2010 mit dem Grimme-Preis ausgezeichnete ZDF-Sendung wartet ab der ersten Folge nach der Sommerpause mit einer begrüßenswerten Neuerung auf. In der ZDF-Mediathek und der ZDF-App können Zuschauerinnen und Zuschauer die Unterhaltungssendung am Freitag erstmalig mithilfe eines Gebärdensprachdolmetschers verfolgen. Der Sender selbst bezeichnet das als "einen weiteren Meilenstein in der Entwicklung der barrierefreien Angebote im ZDF". "In der Gehörlosen-Community gibt es schon lange eine große 'heute-show'-Fanbase", erklärte Nicola Foltys, Leiterin der Abteilung Barrierefreiheit im ZDF, diesbezüglich.

Die "heute-show" wird seit 2009 im ZDF ausgestrahlt und erfreut sich auch über 14 Jahre nach Sendungsstart nach wie vor großer Beliebtheit. Zahlreiche Fernseh- und Medienpreise wie etwa sieben Deutsche Comedypreise, vier Deutsche Fernsehpreise oder einen Bambi erhielt die von Anfang an von Oliver Welke moderierte deutsche Version der US-amerikanischen "Daily Show" seitdem bereits.