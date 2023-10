© Holiday On Ice No Limits / Martin Misere

Die neue "Holiday on Ice"-Show "No Limits" tourt ab Mitte November durch Deutschland - mit Stargast Vanessa Mai (Mitte).

"Holiday on Ice" feiert 80-jähriges Jubiläum. Mit dabei ist Schlagerstar Vanessa Mai, die bei ausgesuchten Shows zwei ihrer Hits singt.

Im Winter 1943 fand in der US-Stadt Toledo im Bundesstaat Ohio die erste "Holiday on Ice"-Show statt. Seitdem strömten mehr als 330 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer in die fantasievollen Galavorstellungen auf dem Eis. In diesem Jahr steht nun das 80. Jubiläum des Entertainment-Highlights an. In Deutschland geht daher ab Mitte November die neue Show mit dem Titel "No Limits" auf Tour. Bei ausgewählten Performances der Eiskunstlauf-Show wird zudem Schlager- und Pop-Star Vanessa Mai (31) auftreten.

Neue Show "No Limits": Die Details zu den Auftritten von Vanessa Mai

Die neue "Holiday on Ice"-Show "No Limits" verspricht laut Pressemitteilung "rasant, revolutionär und voller zauberhafter Überraschungen" zu werden. "Die weltbesten Eiskunstläuferinnen und Eisläufer entfesseln auf und über der Bühne eine wahre Symphonie der Bewegung und ziehen das Publikum mit ihrer Präzision und Leichtigkeit in ihren Bann. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erwarten verblüffende Performances, waghalsige Stunts und Eiskunstlauf auf Weltklasse-Niveau", so die Veranstalter weiter.

Das besondere Jubiläum feiert auch Schlager-Star Vanessa Mai mit den Performern der Eis-Revue. Bei den Shows in Leipzig am 21. Dezember, in München (4. Januar 2024), Frankfurt (10. Januar), Dortmund (20. Januar), Stuttgart (24. Januar), Hamburg (8. Februar) und auch Berlin (28. Februar) können Zuschauerinnen und Zuschauer Mai als besonderes Highlight erleben. Die 31-Jährige, die mittlerweile auch wieder als Wolkenfrei auftritt, gibt dann zwei ihrer größten Hits zum Besten.

Vanessa Mai: "'Holiday on Ice' hat mich als kleines Mädchen schon verzaubert"

"Ich freue mich riesig darauf, in der neuen Show 'No Limits' aufzutreten", verriet Mai vorab in einem Interview. Schon "als kleines Mädchen" sei sie von "Holiday on Ice" verzaubert worden. "Wie die Eiskunstläufer in ihren tollen Kostümen über das Eis geschwebt sind, hat mich total fasziniert." Obwohl der Eiskunstlauf "eine der anspruchsvollsten Sportarten überhaupt" sei, sähe man bei den Skatern der Show lediglich "Leichtigkeit und Anmut" auf der Eisbahn, so Mai. Gemeinsam mit Performern und Publikum will der Pop-Star feiern und tanzen. "Es wird auf jeden Fall spektakulär", sagt Mai.

Sarah Engels, die Pahde-Schwestern, Sarah Connor: Diese Stars waren schon dabei

Schlager-Star Vanessa Mai ist aber nicht die erste Berühmtheit, die es auf die Bühne von "Holiday on Ice "geschafft hat. So tat es ihr etwa Pop-Star Sarah Connor (43) 2011 gleich und performte zwei ihrer Songs für die Produktion "Speed". Unvergessen sind wohl auch die Auftritte der beiden Pahde-Schwestern Cheyenne (28) und Valentina (28), die 2017 und 2018 auftraten - 2018 zum 75. Jubiläum der Show in den beiden parallel laufenden Produktionen "Atlantis" und "Showtime".

Auch Multitalent Sarah Engels (30) ist der "Holiday on Ice"-Familie als großer Eiskunstlauf-Fan eng verbunden. Besonders im Winter 2019/2020 bewies sie mit ihrem Tanzpartner und guten Freund Joti Polizoakis (28) ihr Talent auf den Kufen.

Auch Prinzessin Diana, Elvis Presley und Katarina Witt waren zu Gast

Etwas weiter zurück in der Vergangenheit liegen die Besuche internationaler Stars. So haben bereits Prinzessin Diana (1961-1997), der "King of Rock 'n' Roll" Elvis Presley (1934-1977) oder Hollywood-Legende Charlie Chaplin (1889-1977) im Laufe der Jahrzehnte Shows besucht.

Ein kurioser Fakt aus der Geschichte der Eis-Revue: Ende der 1980er Jahre - noch vor der Maueröffnung - trat die damalige DDR-Sportlerin Katarina Witt (57) in der Show auf, um für ihr Heimatland ein paar Devisen einzunehmen. Jahre später folgte ihr Tanja Szewczenko (46), die von 2007 bis 2009 in der Show "Elements" mitwirkte.

"Holiday on Ice": So fing alles an

Angefangen hatte alles dabei eher zufällig: Der Legende nach war eine kleine Eislauftruppe im Winter 1943 unfreiwillig in Toledo im US-Staat Ohio gestrandet. Da ihr Manager pleite war, nahmen die Performer ihr Schicksal kurzerhand selbst in die Hand. Auf der winzigen Bühne eines Hotels stellten sie eine kleine Eis-Revue auf die Beine. So erblickte "Holiday On Ice" am 25. Dezember 1943 das Licht der Welt.

80 Jahre später steht das international beliebte Entertainment-Highlight bereits mit ganzen fünf Rekorden im berühmten Guinness-Buch der Rekorde - unter anderem als "meistbesuchte Eis-Show der Welt".

Technische Innovationen wie ein mobiler Verfolgerscheinwerfer für die oftmals blitzschnell über das Eis kurvenden Läuferinnen und Läufer - der sogenannte "Super Trouper" - sowie mobile Eisringe, die die ausufernden Tourneen überhaupt erst möglich gemacht haben, kamen schnell hinzu. So eroberte sich "Holiday on Ice" rasch die ganze Welt - und überall stieß die Produktion auf große Gegenliebe.

Bei modernen Shows wie dem neuen Programm "No Limits" stehen rund 40 internationale Performer auf dem Eis. Mehr als 300 Kostüme und Kopfschmuckteile kommen für jede Show zum Einsatz. Die Eisbahn selbst wird in der jeweiligen Tourstadt in nur 48 Stunden errichtet. Bei "Holiday on Ice" handelt es sich ganz eindeutig um eine Show der Superlative.