"House of the Dragon" hat einen Traumstart bei HBO hingelegt.

Streaming "House of the Dragon": Die Serie bekommt eine zweite Staffel

Gerade ist die erste Staffel von "House of the Dragon" gestartet. Und stieß auf großes Interesse. Nun wurde bekannt gegeben, dass es eine Fortsetzung geben soll.

Serien-Fans haben bisher gerade einmal die erste Folge des neuen "Game of Thrones"-Prequels "House of the Dragon" gesehen. Doch schon jetzt steht fest, dass die Serie auch eine zweite Staffel bekommen wird. Der US-Sender HBO hat bestätigt, dass der Ableger weitere Folgen bekommen soll.

Verwunderlich ist die Ankündigung nicht. Zum einen hat der Sender bereits viel Geld in die zehn ersten Episoden investiert. Laut eines Berichts des Branchenmagazins "Variety" aus dem April habe man es aber geschafft, dass eine Folge nicht die Marke von 20 Millionen Dollar an Produktionskosten übersteige.

Zum anderen hat "House of the Dragon" die bisher beste Premiere überhaupt bei HBO hingelegt. Der Eigentümer Warner Bros. Discovery hatte kürzlich mitgeteilt, dass in den USA alleine zum Start am Sonntag fast zehn Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bei dem Sender und dessen Streamingdienst HBO Max eingeschaltet hatten. So erfolgreich war dort bisher keine Auftaktfolge einer Serie.

"House of the Dragon": Auch die zweite Staffel kommt zu Sky und Wow

In "House of the Dragon" sind unter anderem Paddy Considine (48), Matt Smith (39), Olivia Cooke (28), Emma D'Arcy (30), Steve Toussaint (57), Rhys Ifans (55) und Milly Alcock (22) zu sehen. Die Serie basiert auf George R. R. Martins (73) Buch "Fire & Blood".

In Deutschland schalten Zuschauerinnen und Zuschauer seit dem 22. August exklusiv bei Sky und dem Streamingdienst Wow rein. Immer montags erscheint die neue Episode von "House of the Dragon". Wie das Unternehmen mitteilt, wird auch die zweite Staffel dort exklusiv gezeigt. Es dürfte aber noch längere Zeit dauern, bis dies soweit ist. Aktuell ist noch kein Veröffentlichungstermin bekannt, schließlich ist bisher ja nur eine Folge gezeigt worden.