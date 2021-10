Schon in "Game of Thrones" spielten Drachen eine wichtige Rolle.

"House of the Dragon"

"House of the Dragon" Erster Trailer zum "GoT"-Prequel ist da

HBO Max hat den ersten Trailer zum "Game of Thrones"-Prequel "House of the Dragon" veröffentlicht. Die Szenen steigern die Vorfreude.

Bis das mit Spannung erwartete "Game of Thrones"-Prequel "House of the Dragon" ausgestrahlt wird, dauert es noch eine Weile. HBO Max hat in einem ersten Trailer nun einmal mehr das Jahr 2022 als Starttermin angegeben. Immerhin: Der Clip steigert die Vorfreude auf die Serie, die sich rund um die Vorgeschichte der Targaryens dreht. Im Video stehen vor allem "The Crown"-Star Matt Smith (38) als Prinz Daemon und Emma D'Arcy (29) als Prinzessin Rhaenyra Targaryen im Fokus.

Im Hintergrund ist eine dunkle Männerstimme zu hören, die sagt: "Götter, Könige, Feuer und Blut. Träume machten uns nicht zu Herrschern, aber Drachen." Darüber hinaus zeigt das Bewegtbildmaterial opulente Kostüme, eine dramatische Atmosphäre, brutale Kampfszenen und natürlich den berühmt-berüchtigten Eisernen Thron.

Darum geht es in "House of the Dragon"

"House of the Dragon" spielt rund 200 Jahre vor der Handlung aus "Game of Thrones". Die Serie erzählt die Geschichte von Daenerys' (Emilia Clarke, 34) Vorfahren - eine der Schlüsselfiguren der Originalserie.

Neben Matt Smith und Emma D'Arcy werden auch Steve Toussaint (56) als "Die Seeschlange", Rhys Ifans (54) als Otto Hohenturm, Olivia Cooke (27) als Alicent Hohenturm und Paddy Considine (48) als König Viserys Targaryen im Prequel zu sehen sein. Die erste Staffel soll zehn Episoden umfassen.