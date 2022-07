© Home Box Office, Inc. All rights reserved.

"House of the Dragon" startet in der Nacht auf den 22. August auch in Deutschland.

"House of the Dragon"-Trailer

Schon bald erscheint die erste Staffel von "House of the Dragon". Ein neuer Trailer stimmt Fantasy-Fans auf Intrigen und Action ein.

Nur noch wenige Wochen, dann kehren mit "House of the Dragon" nicht nur der ikonische Eiserne Thron sondern hoffentlich auch unvorhersehbare Fantasy-Intrigen und imposante Schlachten auf die Bildschirme zurück. Ein neuer Trailer zum "Game of Thrones"-Ableger zeigt Bilder, die zumindest epische Momente andeuten.

Viele Serien-Fans werden nach den umstrittenen finalen Staffeln von "Game of Thrones" aber vorsichtig sein. Der neue Trailer macht unterdessen Hoffnung. Es werden allerlei Wirrungen, Wendungen und Kämpfe angedeutet, der Ableger muss sich jedoch erst noch beweisen.

"Ich hörte den Klang donnernder Hufe"

"Der Traum war klarer als eine Erinnerung. Ich hörte den Klang donnernder Hufe, zersplitternder Schilde und klingender Schwerter. Und ich setzte meinen Erben auf den Eisernen Thron. Und alle Drachen brüllten vereint", heißt es in dem Trailer unter anderem. Die Serie erzählt die Geschichte des Hauses Targaryen, 200 Jahre vor den Geschehnissen aus "Game of Thrones". In der Blütezeit des Imperiums kommt es zum Bürgerkrieg über die Nachfolge auf den Thron - "Messer werden gezückt werden."

Ob es aber wirklich zu mitreißenden (Wort-)Gefechten oder nur zu langatmigem Geplänkel kommen wird, wird sich in der Nacht zum 22. August zeigen. Die Serie startet parallel zur US-Ausstrahlung auf Skys Streamingdienst Wow und über Sky Q - und am Abend des 22. August ab 20:15 Uhr dann auch auf Sky Atlantic. "House of the Dragon" soll nicht nur in der Originalfassung sondern voraussichtlich auch direkt auf Deutsch zu sehen sein.

Die erste Staffel umfasst zehn Episoden. Unter anderem Matt Smith (39), Emma D'Arcy (30), Steve Toussaint (57), Rhys Ifans (54), Olivia Cooke (28) und Paddy Considine (48) spielen die tragenden Rollen in der Serie, die auf dem Buch "Fire & Blood" von George R. R. Martin (73) basiert.