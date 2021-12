Kim Cattrall führt als Erzählerin durch "How I Met Your Father".

"How I Met Your Father"

"How I Met Your Father" Erster Trailer mit Kim Cattrall

Der erste Trailer der Spin-off-Serie "How I Met Your Father" ist da - und Schauspielerin Kim Cattrall ist darin als Erzählerin zu sehen.

Während sich ihre ehemaligen "Sex and the City"-Kolleginnen mit der Kritik an der Fortsetzung "And Just Like That..." herumschlagen müssen, zeigt sich die britische Schauspielerin Kim Cattrall (65) im ersten Trailer der Serie "How I Met Your Father" in der Rolle der Erzählerin.

In dem "How I Met Your Mother"-Spin-off erzählt Sophie (Cattrall) ihrem Sohn die Geschichte, wie sie seinen Vater kennengelernt hat. Im Trailer sitzt Cattrall auf einer Couch und sagt fröhlich in die Kamera: "Dies ist die Geschichte, wie ich deinen Vater kennengelernt habe."

Davor und danach sind Ausschnitte aus eben dieser Geschichte zu sehen, die im Jahr 2021 beginnt. Die jüngere Sophie (Hilary Duff, 34) und ihre Clique - Jesse (Chris Lowell, 37), Valentina (Francia Raisa, 33), Charlie (Tom Ainsley, 30), Ellen (Tien Tran, 34) und Sid (Suraj Sharma, 28) - sind gerade dabei, herauszufinden, wer sie sind, was sie vom Leben wollen und wie man sich im Zeitalter von Dating-Apps und grenzenlosen Möglichkeiten verlieben kann...

"How I Met Your Mother" erreichte Kultstatus

"How I Met Your Mother" lief von 2005 bis 2014 und erreichte in kurzer Zeit Kultstatus. Die Serie dreht sich um Ted Mosby (Josh Radnor, 47), der seinen Kindern in Rückblenden erzählt, wie er ihre Mutter kennengelernt hat. Neil Patrick Harris (48), Cobie Smulders (39), Jason Segel (41) und Alyson Hannigan (47) verkörpern darin Radnors chaotischen Freundeskreis. Bob Saget (65) mimte den gealterten Ted Mosby, der die Geschichte rückblickend erzählt.

"This Is Us"-Produzenten übernehmen das Zepter

Im April dieses Jahres bestellte der US-amerikanische Streamingdienst Hulu zehn Episoden des Spin-offs "How I Met Your Father". Als Showrunner agieren die "This Is Us"-Produzenten Isaac Aptaker und Elizabeth Berger. Auch die Erfinder der Originalserie, Carter Bays (46) und Craig Thomas, sind an der Produktion beteiligt. Hauptdarstellerin Hilary Duff gehört ebenfalls zum Produktionsteam. Serienstart ist der 18. Januar.