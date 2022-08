Die Sitcom "How I Met Your Mother" gehört zu den beliebtesten Serien überhaupt. Einen großen Anteil daran hat er: Neil Patrick Harris auch bekannt als Kult-Figur Barney Stinson, ein notorischer Frauenheld und "Dating-Experte". Was macht der Schauspieler eigentlich heute?Privat ist der Schauspieler seit 2004 glücklich mit seinem jetzigen Ehemann David Burtka verheiratet.Nach der erfolgreichen Zeit als „How I Met Your Mother"-Darsteller, sammelte der 49-Jährige auch Erfahrungen als Moderator, Musicaldarsteller und Regisseur. 2017 spielte er eine Hauptrolle in der Netflix-Serie „Eine Reihe betrüblicher Ereignisse". Bei der Serie fungierte Neil Patrick Harris auch als Produzent.Seit kurzem begeistert der Schauspieler mit einer neuen Serie auf Netflix : „Uncoupled": Der homosexuelle Immobilienmakler Michael Lawson wird nach 17 Jahren Ehe, von seinem Partner verlassen. Mit Mitte 40 begibt er sich nach vielen Jahren wieder in die New Yorker Dating-Welt. Die Serie ist ein Mix aus Comedy, Romantik und einer Prise Drama.