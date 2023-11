"How to Be a Bookie"

"How to Be a Bookie" Erster Trailer zu Charlie Sheens TV-Comeback

Ein erster Trailer gibt Einblicke in Chuck Lorres neues Serien-Projekt "How to Be an Bookie" mit Hollywood-Skandalnudel Charlie Sheen.

Dass Star-Produzent Chuck Lorre (71) und Hollywood-Skandalnudel Charlie Sheen (58) wieder zusammenarbeiten, war eine der sensationellen Neuigkeiten dieses Filmjahres. Mit wilden Drogeneskapaden und Beschimpfungen hatte Sheen 2011 für seinen Rausschmiss als Hauptdarsteller der Comedy-Kultserie "Two and a Half Men" gesorgt - nun kehrt er in Lorres neuem Serienprojekt "How to Be a Bookie" an der Seite von Comedian Sebastian Maniscalco (50) zurück. Am Mittwoch wurde ein erster Trailer dazu veröffentlicht.

Comedy-Action mit schrägen Dialogen

Wie der Trailer von der ersten Sekunde an klar macht, erwartet die Zuschauer bei "How to Be a Bookie" spannende Comedy-Action, die auf absurde Situationskomik und schräge Dialoge setzt. Hauptfigur der Serie ist der Buchhalter (engl.: Bookie) Danny (Sebastian Maniscalco), der sich auf illegale Sportwetten spezialisiert hat und um die Zukunft seines Geschäfts fürchten muss, als bekannt wird, dass Kalifornien Sportwetten legalisieren will.

Charlie Sheen spielt Charlie Sheen

Zu seinem skurrilen Kundenkreis gehört unter anderem ein zwielichtiger Schauspieler namens Charlie Sheen, der sich in der Serie routiniert selbst verkörpert. Zusammen mit seinem Freund Ray (Omar J. Dorsey, 47), einem ehemaligen NFL-Spieler, dessen Schwester Lorraine (Vanessa Ferlito, 42) sowie dem unfreiwillig geläuterten Drogendealer Hector (Jorge Garcia, 50) muss sich Danny mit zahlreichen weiteren durchgedrehten Kunden auseinandersetzen.

"How to Be a Bookie" wird am 30. November beim Streamingdienst Max mit zwei Episoden Premiere feiern. Bis zum Staffelfinale am 21. Dezember werden danach jeden Donnerstag zwei weitere Episoden ausgestrahlt.