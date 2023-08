Im neuen Kino-Hit "Barbie" spielt Ryan Gosling Ken – den Mann an der Seite der berühmtesten Puppe der Welt. Mit Bravur. Für seine schauspielerische und musikalische Darbietung im Film wurde Gosling in hohen Tönen gelobt, zeigte sich von einer neuen, ungewohnt komischen, ulkigen Seite, die man von dem 42-Jährigen sonst so nicht gewöhnt ist. Und auch wenn einige Kritiker Gosling das Können als Komiker absprechen – er sei zu eitel und eigensinnig, um sich derart selbst auf die Schippe zu nehmen – hat er wieder einmal bewiesen, wie wandelbar er ist.

Seine Karriere begann der Vater von zwei Töchtern 1989 im "Mickey Mouse Club", einer von Disney produzierten Fernsehsendung für Kinder und Jugendliche, in der er an der Seite von Mega-Stars wie Justin Timberlake, Britney Spears und Christina Aguilera verschiedene Disney-Cartoons präsentierte. Ein wichtiger Schritt für den damals Achtjährigen, der bis dato von anderen Kindern gemobbt, geschlagen und ausgegrenzt wurde.

Ryan Gosling wirkte bis heute an mehr als 40 Produktionen mit

Er zog nach Los Angeles, wurde von zuhause unterrichtet und entwickelte sich zu dem talentierten Wesen, das er heute ist – und das in unaufhaltsamer Geschwindigkeit. Nachdem er Ende der 1990er Jahre in verschiedenen Serien zu sehen war, folgten Rollen in Blockbustern wie "Wie ein einziger Tag", "Crazy, Stupid, Love." und "La La Land". Bis heute wirkte Gosling in mehr als 40 Produktionen als Schauspieler mit, wurde für zwei Oscars und fünf Golden Globes Awards nominiert.

Vom Kinderstar im "Mickey Mouse Club" zur Hollywood-Ikone: Das Leben von Ryan Gosling in Bildern.