Konnten Lucas, Gigi und Papis nach dem Zoff am Vortag Frieden schließen? Und welche Stars sind im Halbfinale? Die Höhepunkte von Tag 15...

An Tag 15 gab es bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" vor allem eines: Klärungsbedarf. Haben es Gigi Birofio (23), Papis Loveday (46) und Lucas Cordalis (55) geschafft, ihren Mega-Zoff beizulegen? Unterdessen mussten Jolina Mennen (30) und Cosimo Citiolo (41) in der Dschungelprüfung die Luft anhalten. Djamila Rowe (55) entwickelte außerdem Gefühle - für den Dschungel. Am Ende stand dann außerdem noch eine wichtige Frage aus: Welche Promis sind im Halbfinale?

Papis und Gigi bleiben Lucas gegenüber skeptisch

Der Krawall vom Vortag sorgte vorerst noch für schlechte Stimmung im Camp. Nach der Essensprüfung und einem unglücklichen Kommentar von Lucas sind Gigi und Papis verbal auf den Schlagersänger losgegangen. "Mach nicht auf Opfer, Lucas", wütete Gigi unter anderem. Im Gespräch mit Claudia Effenberg (57), die das Camp wenig später verließ, stellte Lucas klar, dass Gigis und Papis' Verhalten "nur peinlich" gewesen sei. Er lasse sich "nicht auf der Nase herumtanzen".

Die große Aussprache blieb aus, zur Versöhnung kam es dennoch. Beim nächsten Reis-Bohnen-Mahl am Lagerfeuer gab Papis nach: "Lucas, lass uns das von gestern vergessen." Der umarmte das Model daraufhin. "Du stehst für so viele tolle Werte. Das haben wir doch gar nicht nötig", sagte Lucas versöhnlich. Und auch mit Gigi kam der Schlagerstar ins Gespräch, über dessen Traum, eine Bar zu eröffnen. Die Gespräche verliefen friedlich, sowohl Papis als auch Gigi blieben jedoch skeptisch: Möglicherweise täusche Lucas sein Interesse ja nur vor, um gut dazustehen, waren sich beide einig.

Djamila will "gar nicht mehr nach Hause" - Gigi bleibt dem Reality-TV treu

Nachdem Claudia dem Camp Lebewohl gesagt hat, stellte Djamila plötzlich für sich fest, wie lieb sie den Dschungel trotz Hunger, Dramen, mangelnder Hygiene und tierischer Mitbewohner gewonnen hat. "Es gibt so Tage, da kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, hier nicht mehr zu sein", sagte sie zu Lucas. "Vielleicht will ich irgendwann nicht mehr nach Hause?" Der Schlagersänger ließ das Ganze mal unkommentiert...

Im Gespräch mit Gigi wurde es später pikant. Brüste, Po, Kurven - der Datingshow-Experte legte offen dar, wie seine Traumfrau aussehen soll. "Meinen Hintern habe ich hier verloren, ich habe nur noch Brüste", stellte Djamila amüsiert fest. Auf ihre Frage, ob er künftig mit dem Reality-TV weiter machen wolle, wusste Gigi sofort eine Antwort: "Das ist das Einzige, was ich gut kann."

Jolina und Cosimo vs. Krokodile und Echsen

Was Jolina und Cosimo hingegen gut können sollten, ist Luft anhalten. Denn das stand für die beiden in der Dschungelprüfung "Schluss mit luftig" an. Dort warteten sechs Sterne in zwei Wassertanks auf die Influencerin und den "DSDS"-Star. Im Wasser lauerten allerdings auch Krokodile, Echsen und Fische. "Ignoriert sie", lautete die Anweisung von Dr. Bob. Das stieß bei Cosimo aber auf taube Ohren, der wenig später einmal mehr sein zartes Schrei-Stimmchen ertönen ließ. Drei Sterne nahm das Duo am Ende mit ins Camp.

Bei einer emotionalen Schatzsuche erspielte das neue Dreamteam Gigi und Djamila im Anschluss außerdem eine kleine Portion Instantkaffee.

Diese Stars sind im Halbfinale

Bei der Entscheidung ging es dann um den Einzug ins Halbfinale. Die Chance auf die Dschungelkrone haben nach wie vor Gigi, Lucas, Cosimo, Djamila und Jolina. Papis musste das Camp verlassen. Wer es ins große Finale von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" schafft, entscheidet sich am Samstagabend (28. Januar, ab 22:15 Uhr live bei RTL und RTL+).