Djamila vergab ihr rotes Blatt an Lucas, dem sie die Dschungelkrone am wenigsten gönnt.

Rote Blätter und ein doppelter Exit: Das waren die Höhepunkte im großen Halbfinale des RTL-Dschungelcamps 2023.

Das Halbfinale der 16. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" am Samstagabend hatte es noch einmal in sich: Alle Stars mussten sich gemeinsam in der Dschungelprüfung "Creek der Sterne" beweisen - so weit, so gut. Im Spiel "Blatt der Wahrheit" kam es jedoch zur schonungslosen Abrechnung, sodass der nächste Mega-Zoff im Camp entfachte - und das kurz vor dem Finale, in das nur drei Promis einziehen durften.

Zu Beginn am Samstagabend gab es erstmal eine gute Nachricht für die Camper: Alle bekamen ihre Luxusartikel wieder, die sie vor einigen Tagen wegen 90 Regelstößen haben abgeben müssen. Das sorgte natürlich für Freude im Camp. Einzig Djamila Rowe (55), die ohnehin mit dem Gedanken spielte, den Dschungel nie wieder zu verlassen, hätte darauf offenbar verzichten können: "Ich hab' die total vergessen." Die gute Stimmung wurde dann prompt genutzt, um kurz vor dem Finale Bilanz zu ziehen: Wie haben die Stars das Dschungel-Abenteuer bisher erlebt?

Für Jolina Mennen (30) sei es "hart" gewesen, "viel emotionaler, aufwühlender, intensiver und überwältigender", das habe sie nicht erwartet. Ein ähnliches Fazit zog etwa auch Lucas Cordalis (55). Cosimo Citiolo (41) sei vor allem stolz darauf, seine "Höhenangst beseitigt" zu haben. Djamila gehe als "Soldatin" aus dem Camp, denn sie sei "definitiv stärker geworden - emotional und psychisch". Gigi Birofio (23) empfand das Abenteuer als "krass". Obwohl er anfangs gedacht habe, der Ort sei "verflucht", sei er nun "super dankbar".

"Dankbar" waren die Promis im Übrigen auch für die Kochkünste von Papis Loveday (46). Mit seinem Auszug stellte sich deshalb nahtlos die Frage bei Gigi: "Wartet - wer kocht heute?" Immerhin: Jolina erklärte sich direkt bereit: "Ich freue mich darauf."

Rutschspaß im Prüfungsklassiker "Creek der Sterne"

Anschließend überbrachte Djamila eine Nachricht aus dem Dschungeltelefon: "Heute müssen wir alle ran." Bei Sonja Zietlow (54) und Jan Köppen (39) angekommen hieß es dann: Ab in die Badeklamotten für den Klassiker aller Dschungelprüfungen - "Creek der Sterne". Dort mussten alle fünf Promis XXL-Schaumstoffsterne auf einem rutschigen Untergrund mit Wasser, Schleim, Schaum, Bällen und weiteren Hindernissen transportieren, ohne sie zu verlieren. Fünf von fünf möglichen Sternen holte das eingespielte Team. Gigi hoffte auf "ein ganzes Zebra" samt "Fuß und Zähne".

Schonungslose Abrechnung mit dem "Blatt der Wahrheit"

Ehe es zum vorletzten Abendmahl kam, mussten die Stars noch die Challenge "Blatt der Wahrheit" bewältigen. Die Aufgabe war einfach: Jeder musste ein rotes und ein grünes Blatt vergeben und damit verdeutlichen, wem sie die Dschungelkrone gönnen und wem nicht. Das grüne Blatt hat jeder für sich behalten, die roten wurden natürlich fleißig verteilt. Sowohl Gigi als auch Djamila gaben Lucas ihr rotes Blatt. Die Begründung: Er sei falsch. Ein und denselben Grund nannte auch Lucas, als er Gigi sein rotes Blatt reichte.

Der große Streit entfachte jedoch überraschenderweise zwischen Jolina und Cosimo, die kurz vor dem Spiel bereits eine lautstarke Diskussion wegen der Nachtschichtplanung hatten. Laut Cosimo würde Jolina ihn "nicht akzeptieren", weshalb sie sein rotes Blatt bekam. Das ließ sie nicht auf sich sitzen. "Deine Kommunikation ist respektlos. Es geht mir dermaßen auf meinen nicht vorhandenen Sack, das kannst du dir nicht vorstellen. Du bist ein Riesenbaby, das nie gelernt hat, eine Diskussion zu führen", schimpfte sie. Ein rotes Blatt bekam Cosimo dennoch nicht, denn Jolina weigerte sich aufgrund ihrer "Prinzipien" eins zu verteilen. Zur Versöhnung kam es deshalb aber nicht...

Das finale Trio

Dass die Entscheidung überwiegend von Schweigen geprägt war, nachdem im Camp einmal mehr die Fetzen flogen, überraschte nicht. Für Cosimo und Jolina gab es die wenigsten Anrufe, ihre Reise durch den australischen Busch endete. Djamila, Gigi und Lucas hingegen kämpfen am Sonntagabend (ab 22:15 Uhr live bei RTL und RTL+) im großen Finale um die heißbegehrte Dschungelkrone.