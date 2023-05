"In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte"

"In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" Juliane Fisch kehrt als Oberärztin zurück

Bei "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" kommt es im Juni zu einem Wiedersehen mit Schauspielerin Juliane Fisch alias Dr. Elly Winter.

Das Ärzteteam des aus der ARD-Serie "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" bekannten Johannes-Thal-Klinikums erhält Verstärkung: Dr. Elly Winter, gespielt von Juliane Fisch (36), übernimmt ab Folge 344 (voraussichtlicher Sendetermin: 22. Juni 2023) eine befristete Stelle in der Unfallchirurgie.

Die Oberärztin dürfte langjährigen Fans der Krankenhausserie noch als ehrgeizige Assistenzärztin in Erinnerung sein. Für ein Forschungsangebot war diese zwischenzeitlich nach Boston gezogen. Nun kehrt sie in die Heimat zurück - zur großen Freude von Juliane Fisch.

Juliane Fisch lernt ihre Rolle neu kennen

"Elly Winter begleitet mich schon einige Jahre - mal mehr, mal weniger. Sie jetzt wieder so intensiv weiterzuentwickeln und neu kennenzulernen, ist wirklich eine große Freude für mich", wird die Schauspielerin in einer Mitteilung zitiert. An ihrer Figur schätze sie vor allem deren "bestärkende und zupackende Kraft, vereint mit ihrer fachlichen Kompetenz".

Fisch spielt an der Seite von Mike Adler (45), Sanam Afrashteh (46), Elisa Agbaglah (33), Christian Beermann (48), Philipp Danne (38), Luan Gummich (34), Horst Günter Marx (67), Marijam Agischewa (64), Mirka Pigulla (37), Stefan Ruppe (42), Isabella Krieger (29), Milena Straube (31) und Lion Wasczyk (28). Hinzu kommen Gastauftritte der "In aller Freundschaft"-Darsteller Andrea Kathrin Loewig (56), Alexa Maria Surholt (55) oder Thomas Rühmann (67).

Das Erste zeigt "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" jeweils donnerstags um 18:50 Uhr. Das bereits seit 1998 ausgestrahlte Pendant "In aller Freundschaft" läuft immer dienstags um 21:00 Uhr. Beide Serien sind auch in der ARD Mediathek abrufbar.