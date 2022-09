Nachschub für alle Fans romantischer Komödien: Lindsay Lohan dreht für Netflix den Film "Irish Wish".

Lindsay Lohan (36) dreht für Netflix nicht nur die romantische Weihnachtskomödie "Falling for Christmas", sondern auch eine weitere Rom-Com. Die Schauspielerin wird auch in der Produktion "Irish Wish" zu sehen sein, wie der Streamingdienst am 1. September mitgeteilt hat.

Darum geht es in "Irish Wish"

Offenbar erwartet Maddie, gespielt von Lohan, in der Romanze ein echtes Gefühlschaos. Denn die Liebe ihres Lebens verlobt sich mit ihrer besten Freundin. Maddie reist trotzdem als Brautjungfer zu der Hochzeit in Irland. Wenige Tage vor der Feier wünscht sie sich die wahre Liebe und wacht plötzlich als die zukünftige Braut auf. Doch obwohl sich ihr Traum zu erfüllen scheint, merkt Maddie bald, dass offenbar jemand anderes ihr Seelenverwandter ist.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht bekannt, wer neben Lohan mitspielen wird. Wie schon bei "Falling for Christmas" führt allerdings Janeen Damian (61) Regie. Während der Weihnachtsfilm am 10. November 2022 erscheinen soll, gibt es für "Irish Wish" noch keinen Veröffentlichungstermin.