In der Show "Jauch gegen Let's Dance" kann Daniel Hartwich nicht wie geplant dabei sein. Ersatz wurde schnell gefunden...

Daniel Hartwich (44) fällt für die RTL-Show "Jauch gegen Let's Dance" aus: Der Moderator sei krank geworden, heißt es bei "rtl.de". Jan Köppen (39) werde daher kurzfristig einspringen. Der sei mit seinem eigenen Auto von Berlin nach Hürth gereist. Der Grund: Sein Hund ist ebenfalls mitgekommen.

In der Sendung, die am heutigen 5. Februar (20:15) von RTL gezeigt wird (auch bei RTL+), wollen sich Günther Jauch (66) und das "Let's Dance"-Team in "unterhaltsamen Quizrunden" Duelle auf dem Wissensparkett liefern. Mit dabei sind neben Köppen Joachim Llambi (58), Motsi Mabuse (41), Jorge González (55), Victoria Swarovski (29), Massimo Sinató (42), Kathrin Menzinger (34) und René Casselly (26). Moderiert wird "Jauch gegen Let's Dance" von Oliver Pocher (44).

"Let's Dance" steht in den Startlöchern

Ab dem 17. Februar geht "Let's Dance" in die 16. Staffel. Unter den Promi-Damen, die dann im TV das Tanzbein schwingen, sind "GZSZ"-Star Chryssanthi Kavazi (34), Koch-Influencerin und Model Sally Özcan (34), Julia Beautx (23), bekannt aus der TV-Reihe "Frühling" und YouTuberin, Ex-"GNTM"-Star und Model Alex Mariah Peter (25) sowie Sharon Battiste (31), Ex-Bachelorette und Schauspielerin.

Natalia Yegorova (48, ehemals Klitschko) und Anna Ermakova (22) wurden von RTL erst später enthüllt. Yegorova ist die Ex-Frau von Kiews Bürgermeister und Ex-Box-Star Vitali Klitschko (51), sie wird vom Sender als "Singer/Songwriter & Botschafterin" bezeichnet und engagiert sich für ihr kriegsgebeuteltes Herkunftsland. Anna Ermakova ist die Tochter von Tennislegende Boris Becker (55) und arbeitet als Model.

Die Promi-Herren, die bei "Let's Dance" mitmachen, sind YouTube- und Twitch-Star Jens "Knossi" Knossalla (36), Mentalist und Autor Timon Krause (28), Philipp Boy (35), Ex-Profi-Kunstturner, Creative Content Creator Younes Zarou (24), Sternekoch Ali Güngörmüş (46), Handball-Star Michael "Mimi" Kraus (39) und Comedian Abdelkarim (41).