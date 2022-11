Jenny Frankhauser ist in ihrer ersten eigenen Doku-Soap "Jenny & Steffen im Babyglück" zu sehen.

Jenny Frankhauser (30) ist mehr als nur Daniela Katzenbergers (36) Halbschwester. Das stellt die Influencerin in ihrer eigenen Doku-Soap "Jenny & Steffen im Babyglück" ab dem 9. November immer mittwochs um 20:15 Uhr bei TLC unter Beweis. Zusammen mit ihrem Freund Steffen König teilt die Dschungelkönigin von 2018 ihre Schwangerschaft mit den Zuschauern. Sie ist nicht das einzige Familienmitglied mit Doku-Soap-Erfahrung.

Daniela Katzenberger und ihre Familie

Daniela Katzenberger erlangte ihren Kult-Status durch das Fernsehen. Ihren Traum vom "Playboy"-Model in Los Angeles erreichte sie zwar nicht, aber bekannt wurde sie allemal. Ihre Reise wurde von der VOX-Sendung "Auf und davon - Mein Auslandstagebuch" dokumentiert. Danach war sie in "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" zu sehen, wie sie auf Mallorca ein Café eröffnete. 2010 erhielt sie auf VOX eine eigene Soap: "Daniela Katzenberger - natürlich blond". 2015 wechselte die Katze zum Sender RTLzwei.

Neben dem aktuellen Format "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" bekam die Blondine 2022 auch ein neues Format bei Discovery+: In "Katzenberger @Work" begibt sich die "Katze" auf einen Bauernhof, auf dem sie unter anderem Kartoffeln ernten, Wurst machen und mit dem Trecker umherfahren soll. Ihre Doku-Serien haben Katzenberger auch andere Türen geöffnet. Sie ist inzwischen erfolgreiche Autorin. 2011 veröffentlichte sie ihre Autobiografie "Sei schlau, stell dich dumm", die in der Spiegel-Bestsellerliste für Taschenbücher Platz eins erreichte. Danach folgten weitere Bücher wie "Katze küsst Kater", "Die Katze kocht!" und "Eine Tussi wird Mama".

Auch privat läuft es für die Katze gut: Seit 2014 ist Daniela Katzenberger mit Sänger Lucas Cordalis (55) liiert. Obwohl viele ihrer Fans die Beziehung anfänglich für einen PR-Gag hielten, sind sie bis heute ein Paar. Im Rahmen ihrer Show heiratete sie 2016 ihren damaligen Verlobten Cordalis. Das TV-Spektakel wurde von Jana Ina (45) und ihrem Ehemann Giovanni Zarrella (44) moderiert. 2015 kam die gemeinsame Tochter Sophia Cordalis (7) zur Welt. Das Kind der Katze ist ebenfalls im TV zu sehen. Sogar ihre Geburt wurde gefilmt. So gab es bereits die verschiedensten Formen ihrer Doku-Soap, etwa "Mit Lucas im Babyglück"(2015), "Mit Lucas im Hochzeitsfieber" (2016), "Mit Lucas im Weihnachtsfieber" (2016) und "Daniela und Lucas - Der erste Hochzeitstag" (2017).

Mutter Iris Klein ist überall zu sehen

Die Mutter der beiden bekannten Töchter lässt sich ebenfalls nur wenige Fernsehauftritte entgehen. Iris Klein (55) war immer wieder in den Katzenberger-Soaps zu sehen und erlangte auf diesem Wege ihre Bekanntheit, obwohl sie schon 2010 im "Big Brother"-Haus war. 2018 wanderte sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Peter Klein nach Mallorca aus. Die beiden wurden dabei von der Sat.1-Doku-Soap "Promis privat - mein fast perfektes Leben" begleitet.

2020 nahm Klein mit ihrem Mann an der RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars" teil. 2022 folgte für die 55-Jährige ein vorläufig digitaler Einzug in die Show "Kampf der Realitystars". Aufgrund einer Corona-Infektion konnte sie erst ab der sechsten Folge live dabei sein. Auch in Frankhausers eigenen Doku-Soap wird ihre Mutter zu sehen sein.