"John Wick: Kapitel 4": Keanu Reeves kehrt 2023 in der Rolle des Auftragskillers zurück.

Dass Keanu Reeves als John Wick gegenüber seinen Widersachern kaum Erbarmen kennt, zeigt ein neuer Trailer zu "John Wick: Kapitel 4".

In wenigen Monaten kehrt Keanu Reeves (58) als John Wick ins Kino zurück. Ein neuer Trailer zu "John Wick: Kapitel 4" deutet bereits jetzt an, dass er sich dabei in der Rolle des Auftragskillers wohl genauso kompromisslos geben wird, wie gewohnt.

Um seine Freiheit zu erlangen, muss sich John Wick in einem gefährlichen Duell dem Marquis de Gramont, gespielt von Bill Skarsgård (32), stellen - ein Kampf auf Leben und Tod. "Nach den alten Gesetzen kann nur einer überleben. Wer nicht bei Sonnenaufgang erscheint, wird exekutiert", heißt es im Trailer.

Neben Reeves und Skarsgård sind in "John Wick: Kapitel 4" unter anderem auch Donnie Yen (59) und Scott Adkins (46) zu sehen. Außerdem kehren Lance Reddick (59), Laurence Fishburne (61) und Ian McShane (80) zurück. Wie schon bei den Vorgängern führt abermals Chad Stahelski (54) Regie.

Noch mehr Nachschub für "John Wick"-Fans

Daneben soll Reeves offenbar im Spin-off-Film "Ballerina" mit Ana de Armas (34) auftreten, wie "Collider" kürzlich berichtet hat. In einem Serien-Spin-off, "The Continental", wird der Star aber voraussichtlich nicht auftauchen. Die dreiteilige Miniserie erscheint im kommenden Jahr bei Amazon Prime Video, spielt in den 1970er Jahren und erzählt die Vorgeschichte der Kinofilme. Ein fünftes "John Wick"-Kapitel ist zudem bereits geplant.