"The Walking Dead"-Star Norman Reedus verstärkt den Cast des "John Wick"-Spin-off-Films "Ballerina".

Derzeit entsteht in der tschechischen Hauptstadt Prag mit "Ballerina" ein Spin-off zur überaus erfolgreichen "John Wick"-Filmreihe. Die Hauptrolle der Rooney übernimmt die unter anderem aus dem Netflix-Film "Blond" bekannte kubanisch-spanische Darstellerin Ana de Armas (34). Wie das Branchenmagazin "Deadline" nun berichtet, wird auch Schauspiel-Raubein Norman Reedus (53) in dem Ableger mitwirken. Reedus verkörperte in der gerade zu Ende gegangenen Zombie-Serie "The Walking Dead" Hauptfigur Daryl Dixon. Details zur "Ballerina"-Rolle des Darstellers sind gegenwärtig noch nicht bekannt. Franchise-Star Keanu Reeves (58) soll bereits für "Ballerina" vor der Kamera gestanden haben. Der Film dürfte Ende des kommenden Jahres oder 2024 in den Kinos erscheinen.

Beeindruckendes Star-Ensemble beim "John Wick"-Spin-off

Reedus verstärkt den bereits zuvor imposanten "Ballerina"-Cast. Neben Superstar Reeves, der möglicherweise lediglich einen kurzen Cameo-Auftritt absolvieren wird, werden auch Ian McShane (80), Lance Reddick (59) und Anjelica Huston (71) in dem Spin-off-Film zu sehen sein. Produzentin Erica Lee verriet "Deadline" bezüglich des Mitwirkens von Reedus: "Wir sind große Fans von Norman [Reedus] und zuversichtlich, dass die Fans genauso begeistert darüber sein werden wie wir, dass er Teil des Wick-Universums wird".

Darum geht es in "Ballerina"

Die von de Armas verkörperte "Ballerina"-Hauptfigur Rooney war bereits in "John Wick: Kapitel 3" aus dem Jahr 2019 kurz zu sehen, damals noch gespielt von Unity Phelan (27). Rooney ist - wie Franchise-Hauptfigur John Wick - eine Auftragskillerin, und gleichzeitig - wie der Titel des Films nahelegt - eine Ballerina. In dem höchstwahrscheinlich wiederum bleihaltigen Werk, das zwischen "John Wick: Kapitel 3" und dem am 23. März 2023 startenden "John Wick: Kapitel 4" angesiedelt ist, macht die Protagonistin Jagd auf die Mörder ihrer Familie.