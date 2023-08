"John Wick"-Spin-off Action mit Tiefgang: Erster Trailer zu "The Continental" veröffentlicht

von Laura Stunz Der erste Trailer von "The Continental" gibt vielversprechende Einblicke in das "John Wick"-Prequel. Es wird gewohnt actionreich – mit erstaunlich viel Tiefgang.

Die "John Wick"-Filme sind vor allem für ihre actionreichen Aufnahmen, brutalen Kampfszenen und ihren unnahbaren Auftragskiller bekannt. Daher ist es verwunderlich, dass es im neuen Spin-off der Erfolgsreihe deutlich gesitteter und mit mehr Tiefgang zu geht. Der neu veröffentlichte Trailer zum Prequel "The Continental: From the World of John Wick", das Mitte September exklusiv auf Amazon Prime Video im Stream zu sehen sein wird, gibt erste Einblicke in die Handlung der Action-Serie mit Colin Woodell und Mel Gibson in den Hauptrollen. Somit steht das Jahr 2023 voll und ganz unter dem Stern Wicks, erschien bereits im März der heiß ersehnte vierte Teil von "John Wick".

Der Hauptcharakter in "The Continental" ist bereits aus "John Wick" bekannt

In "The Continental" entführen die Filmemacher den Zuschauer in das New York City der siebziger Jahre, genauer gesagt in das berühmt-berüchtigte "The Continental"-Hotel, das bereits Schauplatz zahlreicher Szenen der "John Wick"-Teile ist. Doch da Wick zu dieser Zeit deutlich zu jung gewesen sein wird, steht im Zentrum des Prequels diesmal eine andere Person, die jedoch nicht minder vielschichtig ist: Winston Scott. Dieser ist bereits aus den Hauptfilmen als mächtiger Hotel-Besitzer bekannt. Im Spin-off erfahren Zuschauer jetzt, wie er zu seinem Vorstandsposten gekommen ist und welchen Höllenweg er selbst dafür zurücklegen musste. Gespielt wird die junge Version Scotts von Woodell, sein Gegenspieler Cormac wird von Gibson verkörpert.

In der offiziellen Handlungsbeschreibung heißt es: "Erzählt aus der Perspektive des Hotel-Managers, wird ein junger Winston Scott durch das New York City von 1975 geschleift, um sich einer Vergangenheit zu stellen, von der er dachte, er hätte sie hinter sich gelassen. In einem Versuch, die Kontrolle über das ikonische Hotel zu erlangen, das als Treffpunkt für die gefährlichsten Verbrecher des Planeten dient, zieht Winston eine tödliche Spur durch die geheimnisvolle Unterwelt von New York."

Drei Episoden à 90 Minuten

Und der Trailer zeigt, dass sich "John Wick"-Fans über gewohnte Action freuen, jedoch auch mehr Geschichte und Tiefgang erwarten können. Denn Scott macht sich – anders als Wick – nicht unbedingt freiwillig die Hände schmutzig, ist mehr ein Genießer, jedoch stets mit Verstand und Strategie bei der Sache. Dabei scheint er sich wacker zu schlagen, auch wenn er hin und wieder doch zeigen muss, welche Kämpfernatur tatsächlich in ihm steckt.

Ursprünglich planten die Macher, aus dem Prequel eine richtige Serie zu machen. Letztendlich werden jedoch drei Episoden mit einer Länge von je 90 Minuten erscheinen. Neben Scott und Cormac werden außerdem einige bekannte Charaktere einen Auftritt in ihrer jüngeren Version haben. Und auch diese haben die Serienmacher starreich besetzt: Ayomide Adegun schlüpft beispielsweise in die Rolle des Concierge Charon, die in den Filmen von dem im vergangenen März verstorbenen Lance Reddick gespielt wurde. Ebenfalls mit dabei: Katie McGrath, Adam Shapiro, Kult-Mime Peter Greene und Dan Li.

Bei Folge 1 und 3 führte Albert Hughes Regie, der für Produktionen wie "From Hell" und "Book of Eli" bekannt ist, für Folge 2 ist hingegen "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" Charlotte Brändström verantwortliche Regisseurin. 2024 folgt dann ein weiteres "John Wick"-Prequel. In Ballerina spielt Wick selbst an der Seite von Ana de Armas die Hauptrolle.

Das "John Wick"-Spin-off "The Continental: From the World of John Wick" ist ab dem 22. September 2023 auf Amazon Prime Video im Stream abrufbar.