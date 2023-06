von Laura Stunz "John Wick"-Fans aufgepasst: Regisseur Chad Stahelski hat eine neue Version des vierten Teils angekündigt. Sie soll die Drei-Stunden-Marke knacken und mit einem neuen Charakter daherkommen.

Wie auch die Teile zuvor schlug "John Wick: Kapitel 4" wie eine Bombe ein. Mit Einnahmen von 4,8 Millionen Euro sicherte sich die Fortsetzung, die im März in die Kinos kam, das bislang finanziell stärkste Startwochenende des Jahres in Deutschland, auch in den USA konnte sich der Hit mit Einnahmen von 73,5 Millionen US-Dollar über neue Rekorde freuen.

Kein Wunder also, dass "John Wick"-Macher Chad Stahelski aus dem Kassenschlager alles rausholen möchte, was geht. In einem Interview bestätigte Stahelski jetzt einen zusätzlichen "Director's Cut" – eine alternative Schnittversion eines Film, mit welcher Regisseure in der Regel ihre persönliche künstlerische Intention verwirklichen wollen –, der auf DVD, Blueray und in 4K erhältlich sein soll. Gegenüber "ComicBook" sagt er: "Ich habe am Director's Cut gearbeitet, einem Extended Cut, den wir inzwischen fast fertiggestellt haben."

Mehr Berlinszenen und ein komplett neuer Charakter bei "John Wick 4"

Es seien noch etwa zehn bis 15 Minuten Filmmaterial hinzugefügt worden, darunter zahlreiche Berlinszenen, die auch eine ganz neue Figur namens "Die Frau" enthalten, erklärt er. "Es gibt eine ziemlich lustige Szene mit ihr und John und eine andere Szene zwischen ihm und Tracker. Außerdem haben wir ein paar andere kleine Action-Einlagen wieder eingebaut", führt Stahelski weiter aus.

Die Urspungsfassung des vierten Teils dauert 3:45 Stunden und wurde um fast eine Stunde gekürzt – auch das ist eine Länge, die für einen Spielfilm immer noch sehr lang ist. Dementsprechend musste man auch qualitativ hochwertige Szenen streichen, da selbst zehn bis 15 Minuten das Tempo des gesamten Action-Films beeinflussen können, erklärt er.

"Wenn eine Szene gehen muss, dann muss sie gehen"

"Ich glaube, dass die Szenen von hoher Qualität sind. Ich liebe die Choreo, ich liebe die Figuren", sagt Stahelski. Im Ganzen hätten diese Szenen aber das Tempo des Films verändert. "Und ich wollte keinen zwei Stunden und 38 Minuten Film, der sich langsam anfühlt." Sie seien mit der immer noch verhältnismäßig langen Laufzeit "durchgekommen", da sich der Film trotzdem zielgerichtet anfühle, führt er aus. Dennoch betont er: "wenn eine Szene gehen muss, dann muss sie gehen."

Keanu Reeves bei der "John Wick: Chapter 4"-Premiere in Los Angeles im März diesen Jahres. © LISA O'CONNOR / AFP

Wann es die neue Fassung des Films zu kaufen gibt, ist noch unklar. Jedoch kann mit einer gemeinsamen Veröffentlichung mit der DVD-, Blu-ray- und 4K-Version gerechnet werden, die ab dem 15. September diesen Jahres auch hierzulande erhältlich sein soll.

Der fünfte Teil der Saga wurde im übrigen auch schon angekündigt, wird aber voraussichtlich nicht vor 2026 erscheinen, da sich die Produktion noch in einem sehr frühen Stadium befindet. In der Zwischenzeit können sich Fans des Franchise jedoch auf zwei weitere Kinoereignisse freuen. Das Prequel der Reihe in Serienform mit dem Titel "The Contidental" startet am 22. September 2023 auf Amazon Prime Video, das Spin-off "Ballerina läuft in gut einem Jahr am 6. Juni in den deutschen Kinos an.

Quelle: "Variety", "Comicbookmovie" (1), (2)