Sky und Wow zeigen ab dem 21. Mai die vierteilige Doku-Serie "Juan Carlos - Liebe, Geld, Verrat" über den ehemaligen spanischen König.

Das Leben des spanischen Altkönigs Juan Carlos I. (85) ist verfilmt worden. Die Dokumentation "Juan Carlos - Liebe, Geld, Verrat" feiert am 17. April im Wettbewerb des Canneseries-Festivals ihre Weltpremiere. Im Mai stellt sie das DOK.fest München vor. Ab dem 21. Mai strahlen der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst Wow die Serie aus.

Vier Episoden à 45 Minuten dokumentieren den "Aufstieg und Fall" des ehemaligen spanischen Königs, heißt es in einer Medienmitteilung. Im Zentrum stehe die Frage, wie der einst "verehrte Monarch so dramatisch in Ungnade fallen [konnte], dass er 2014 abdanken und 2020 schließlich ins Exil fliehen musste". Dabei wirft die Serie einen Blick auf die "finanziellen Angelegenheiten des Königs, seine lukrativen Verbindungen zum spanischen Establishment und seine angebliche Verstrickung in weltweite Korruptionsfälle".

Doku thematisiert Juan Carlos' Affäre

Außerdem thematisiert "Juan Carlos - Liebe, Geld, Verrat" die geheime Liebesbeziehung des Altkönigs zu Corinna zu Sayn-Wittgestein (58). Sie kommt in einem Exklusiv-Interview persönlich zu Wort. "Enge Freunde, Vertraute und Unterstützer von Juan Carlos I." sowie "ehemalige Geheimdienstmitarbeiter, Palastinsider und Enthüllungsjournalisten" teilen ihr Wissen ebenfalls.

Neben zahlreichen Skandalen hebt "Juan Carlos - Liebe, Geld, Verrat" aber auch die größten Erfolge des Monarchen hervor. Dazu zählen die Befreiung Spaniens aus der Franco-Diktatur oder sein Beitrag zur Modernisierung des Landes.

"Eines der brisantesten Projekte des Jahres"

"Als wir anfingen, die investigative Serie um den spanischen König Juan Carlos I. zu produzieren, waren uns die Ausmaße der politischen Dimensionen nicht bewusst", sagt Produzent Christian Beetz (54). Stück für Stück habe sich ein "Geflecht aus Intrigen, Gier und Machtspielen" entblättert, das "von dem spanischen Geheimdienst CNI bis heute geschützt wird". Es handle sich um "eine bemerkenswerte Geschichte, die wir ohne Furcht und Gefälligkeit zu erzählen versuchen".

"Juan Carlos - Liebe, Geld, Verrat" sei "sicherlich eines der brisantesten Projekte des Jahres", meint Christian Asanger, Vize-Präsident von Sky Entertainment Deutschland. Sie beinhalte "alles, was ein Sky Original ausmacht": eine Protagonistin, die einen exklusiven Einblick in eine bislang verschlossene Welt gewährt, investigative Recherchen und Drehs auf High-End-Niveau. Hinzu komme mit der Gebrueder Beetz Filmproduktion ein "Produktionspartner, der zu den renommiertesten der internationalen Dokumentarfilm-Branche zählt".